혁명 지도자: 인내와 단결 수호를 통해 적의 계획을 무효화해야 한다

ABNA 통신 보도에 따르면, 이슬람 혁명 최고 지도자이신 아야톨라 세예드 모지타바 호세이니 하메네이 각하의 가디르 축제, 이맘 호메이니 서거 37주년, 그리고 순교자 아야톨라 세예드 알리 하메네이 각하의 지도력 개시 기념 메시지가 오늘 아침 이맘 호메이니 영묘에서 호자톨에슬람 모함마드 자바드 하즈 알리 아크바리에 의해 낭독되었습니다.

약 80년 전 '이스라엘'이라는 이름의 초소를 건설한 패권 체제는 거짓되고 무의미한 '대이스라엘'의 지리적 동쪽 경계, 즉 유프라테스강 동쪽에서 강력하고 독립적이며 모든 이점을 갖춘 이란의 존재를 받아들이지 않으며, 그 발전을 막기 위한 어떤 행동도 마다하지 않습니다. 이 자리에서 사랑하는 국민께 말씀드립니다. 교활한 적은 여러분의 용감한 아들들(군인들)과의 대결에서 패배했고, 특히 군사적 전투와 거리에서의 단호한 타격에 직면하여 깊고 의미 있는 굴욕을 경험하고 있으며, 그 결과 국가들이 그에게서 눈에 띄게 이탈하게 되었습니다. 그는 혼성전에서 자신의 간계를 두 지점에 집중시키고 있습니다. 하나는 국민의 인내력, 다른 하나는 국가 책임자들의 계산 시스템에 오류를 유발하는 것입니다. 이 두 가지 모두에서 그의 주요 도구는 의심, 절망, 두려움, 불신, 불화의 씨앗을 뿌리는 것입니다. 따라서 이러한 악의에 맞서기 위해 모든 이는 인내와 예지력, 단결과 결속 유지, 상호 신뢰, 그리고 적과의 공명을 피함으로써 그의 사악한 계획을 무효화해야 합니다. 이에 있어 이러한 사항을 지원하는 책임자들의 역할은 매우 중요합니다. 국민들 사이에 의심과 좌절감을 유발하는 어떤 행동도 이 나라와 그 국민의 적에 대한 일종의 원조로 간주됩니다.

이제 위대한 호메이니와 사랑받는 순교자 하메네이의 학파를 이슬람 혁명의 억압받았지만 강력하고, 물론 승리한 지도자로서 전 세계에 실천적으로 소개하고 구현할 새로운 기회가 생겼습니다. 이 중요한 임무는 온 국민, 특히 청년, 엘리트, 지식인, 예술가들의 어깨에 달려 있습니다. 그들은 이 학파에 따라, 하나님의 약속을 신뢰하며, 우리 주인(하나님께서 그의 숭고한 출현을 서둘러 주시길)의 배려 아래, 순수한 이슬람의 길, 즉 불완전함이 없는 자들과 위대한 권위의 소유자들(그들 모두에게 하나님의 평화와 구원이 있기를)의 250년에 걸친 존재 속에서 그려진 빛나는 노선을 따라, 사랑하는 이란의 빛나는 미래를 건설해 나가야 합니다.