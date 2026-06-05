ABNA 통신이 리아 노보스티를 인용하여 보도한 바에 따르면, 주러시아 인도 대사 비나이 쿠마르는 브릭스 틀 내의 무역 관계는 세계 공급망이 압박을 받고 있는 시기에 모든 회원국들에게 새롭고 중요한 기회를 창출할 수 있다고 말했다.

그는 올해 브릭스 의장국은 인도이며, 2026년 첫 5개월 동안 이미 모든 회원국이 참여하는 150회 이상의 회의와 행사를 개최했다고 상기시켰다.

브릭스는 개발도상국 간의 무역, 정치, 금융 협력을 강화하는 것을 목표로 하는 신흥 경제 대국들의 정부간 연합 및 조직이다. 이 그룹은 세계 인구의 거의 절반을 포함하며 세계 국내총생산의 상당 부분을 차지한다.