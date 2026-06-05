미 하원, 레바논에서 자국군 철수 법안 부결

ABNA 통신이 알-쿠드스 알-아라비를 인용하여 보도한 바에 따르면, 미 하원은 목요일 전쟁권한법에 기초하여 작성되었으며 의회 승인 없이 레바논 내 전투 행위에서 미군을 철수시키도록 행정부에 의무화하는 결의안 초안을 부결했다.

투표 결과, 이 법안은 찬성 92표, 반대 324표, 기권 2표로 통과되지 못했다. 이 중 공화당 207명, 민주당 117명, 무소속 1명이 결의안에 반대했다.

켄터키주 공화당 의원 토마스 매시는 공화당에서 유일하게 이 법안에 찬성표를 던졌다. 또한 베티 매콜럼과 데릭 트란(이상 민주당) 두 의원은 '출석' 표를 기록했다.

이 결의안은 민주당원 라시다 트라이브 의원이 제안했다. 그 내용에서 미 의회는 어떠한 전쟁 선포도 하지 않았으며, 레바논 내 이스라엘의 군사 작전에 미군이 참여하는 것에 대한 명확한 법적 허가를 제공하지 않았다고 강조되었다.

트라이브 의원은 또한 소셜 네트워크 X에 올린 메시지에서 레바논의 민간인 사망자를 언급하며 폭격 중단을 촉구하고, 시오니스트 정권이 휴전 합의에도 불구하고 레바논의 여러 지역에서 공격 범위를 확대했다고 발표했다.

이에 대해 하원 민주당 원내 소수당 대표 하킴 제프리스는 소속 당 지도부 여러 명과 함께 성명에서 현재 레바논의 전투 작전에 직접 관여하는 미군은 전혀 없다고 밝혔다.

그들은 또한 레바논에 관한 전쟁권한 문제는 전투 작전에 관여된 미군의 철수를 규정하면서도 동시에 레바논 군대와의 안보 협력 및 미국 외교 시설 보호는 제외하는 다른 법안의 틀 내에서 심사되어야 한다고 강조했다.

이번 투표는 미 하원이 이란에 대한 정부의 군사적 조치를 제한할 목적의 결의안을 가결한 다음 날 이루어졌다.