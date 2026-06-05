ABNA 통신이 알자지라와 뉴욕타임스 기사를 인용하여 보도한 바에 따르면, 지난 몇 주간 이 드론들은 시오니스트 정권의 장갑차, 전차, 방공 시스템에 대한 일련의 직접 공격에 사용되었다. 동 정권의 군대는 또한 이러한 공격이 거의 매일 발생하고 있으며 수명의 군인이 사망했다고 확인했다.

이 신문은 이러한 공격의 결과가 군사적 손실에만 국한되지 않고 동시에 시오니스트 정권의 기술적 우월성 이미지에 의문을 제기한다고 썼다. 이는 남부 레바논에 배치된 동 정권 군대 사이에서 증가하는 우려를 불러일으키는 문제이다.

뉴욕타임스는 시오니스트 관리들을 인용하여 군 장교들이 이미 2024년 초부터 헤즈볼라의 광섬유 드론 사용 가능성에 대해 경고하고 있었다고 보도했다. 이는 러시아-우크라이나 전쟁 중에 널리 퍼진 기술이다. 이 드론들의 차이점은 무선 신호에 의존하지 않는다는 점이다. 대신, 조종사는 비행 중에 점차 풀리는 가는 광섬유 케이블을 통해 드론을 제어한다. 이 특성은 드론을 시오니스트 정권의 전자 방해 방법에 대해 거의 영향을 받지 않게 만든다.

이러한 경고에도 불구하고, 이 신문에 따르면 시오니스트 정권의 군대는 이 새로운 위협에 대처하기 위한 충분한 조치를 취하지 않았다. 4월에 매일 공격이 시작되었을 때에도 우크라이나에서 사용되었던 간단한 방어 조치들(고정 진지와 군용 차량에 보호망 설치 등)은 널리 시행되지 않았다.

지난 몇 년간 군사 교훈 도출 과정에 참여했던 은퇴한 가이 하조트 장군은 동 정권의 안보 기관이 위험을 알고 있었지만 필요한 진지함을 가지고 대처하지 않았다고 말한다.

뉴욕타임스는 또한 헤즈볼라가 2014년 이후 점차적으로 시오니스트 정권에 대한 군사 행동을 재개해왔음을 상기시킨다. 2월 말 미국과 시오니스트 정권이 이란에 대한 전쟁을 시작한 이후, 이 정당은 동 정권에 대한 로켓 및 드론 공격을 강화했다.