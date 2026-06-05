세계의 오만한 강대국들에 대한 저항은 계속된다

ABNA 통신이 이라크 소식통을 인용하여 보도한 바에 따르면, '안사룰라 알-아우피야'(이라크 이슬람 저항) 운동 사무총장 셰이크 하이다르 알-가라위는 이슬람 저항 전사들에게 다음과 같이 말했다. "진리의 길에서의 여러분의 행보는 억압받는 자들을 돕고 허위에 맞서는 데 있어 그 축복받은 이맘의 길의 연속입니다. 모든 도전과 어려움에도 불구하고 계속되는 길입니다."

그는 "여러분의 무기는 오늘날 '줄피카르'의 자연스러운 연장선상에 있습니다. 그리고 세계의 오만한 강대국들에 대한 여러분의 인내는 하이바르와 연합군 전투에서 아미르 알무미닌 알리(그에게 평화가 깃들기를)의 불굴의 상징에 대한 살아있는 구현입니다"라고 강조했다.