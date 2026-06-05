워싱턴이 레바논과 시오니스트 정권이 휴전을 위한 틀에 도달했다고 보도하는 한편, 공개된 이 합의의 조항들은 미국이 "안보 합의"라고 부르는 것이 이스라엘의 침략을 종식시키는 방법이라기보다 레바논 내 세력 균형을 바꾸고 텔아비브가 전장에서 달성하지 못한 목표들을 실현하려는 시도에 가깝다는 것을 보여준다.

워싱턴에서 미국의 중재로 진행된 레바논과 시오니스트 정권 간의 4차 협상이 종료되었으며, 보도에 따르면 양측은 포괄적 휴전 계획에 대해 합의에 도달했다. 이 틀에서 저항 작전의 중단, 리타니 강 남쪽에서의 헤즈볼라 철수, 레바논 군대의 주둔 확대, 국가 구조 외부의 무장 세력 존재 방지가 가장 중요한 조항으로 언급되었다.

그러나 이 합의에 대한 헤즈볼라의 강한 반응은 레바논 저항 세력이 이를 전쟁 종식을 위한 합의로 보지 않고, 저항의 무장 해제와 레바논 내 이스라엘의 추가 영향력을 위한 토양을 마련하는 정치적 프로젝트로 본다는 것을 보여준다.

오직 한 쪽만 양보해야 하는 합의

워싱턴 합의에 대한 가장 중요한 비판은 거의 모든 의무가 레바논, 특히 헤즈볼라에 부과된 반면, 이스라엘의 침략을 중단하기 위한 명확하고 구속력 있는 메커니즘은 전혀 마련되지 않았다는 점이다.

시오니스트 정권은 지난 몇 달 동안 이전의 휴전을 여러 차례 위반했으며, 레바논의 여러 지역을 공격하고 표적 암살 작전과 공습을 계속해왔다. 그럼에도 불구하고 새로운 합의의 공개된 텍스트에서 주요 초점은 저항 활동의 중단과 그 세력의 남부 레바논 철수에 맞춰져 있다.

비평가들의 관점에서, 이 합의는 사실상 레바논이 먼저 억지 수단을 포기한 후 이스라엘이 의무를 이행하기를 바래야 한다는 메시지를 보내고 있다. 이는 시오니스트 정권에 대응하는 레바논의 역사적 경험과 일치하지 않는 접근 방식이다.