ABNA 통신에 따르면, 호자톨에슬람 모하마드 고미 이슬람 선전 기구장은 혁명의 위대한 창립자 서거 기념일에서 이맘의 지적 유산을 되새기고 순교한 지도자(이맘 학파의 유일한 해석자)의 상실을 언급하며 소셜 네트워크의 자신의 개인 페이지에 이렇게 썼다: "우리의 현명한 이맘은 자신의 깊은 학문과 신비주의를 사회 생활의 현장으로 가져왔다. 이 영원히 살아있는 진리의 서거 기념일은 아미르 알무미닌(그에게 평화가 깃들기를)을 따르고 폭군들에게 맞서는 용기를 통해 사회의 몸에 새로운 영혼을 불어넣은 신적이고 용감한 삶을 상기시킨다."

그는 "우리는 이 빛나는 사슬의 샘물에 아직 충분히 젖지도 못했는데, 순교한 지도자, 즉 이맘 학파의 유일한 해석자가 우리 곁을 떠났다. 그는 이맘의 사상을 구체화함으로써 이맘에 대한 진정한 존경을 실현한 분이다. 자신이 이 길의 붉은 연장선이 되었고, 그의 순교를 통해 성실함과 용기에 의미를 부여한 지도자. 이 상실과 슬픔이 아무리 힘겹고 견디기 어려울지라도, 마음은 분명하다: 호메이니의 운동은 계속된다"고 말했다.