모센 레자이: "우리는 동맹국 헤즈볼라를 굳건히 지원한다"

ABNA 통신에 따르면, 모센 레자이 소장은 세계 모든 무슬림에게 가디르 쿰 대축일을 축하하면서 이맘직을 예언자 사명의 연속이라고 칭하고, 호메이니 이맘의 추모를 표했습니다.

그는 이슬람 혁명을 이란 국민의 2세기에 걸친 기다림과 고통의 결과라고 평가했으며, 그 잃어버린 고리는 호메이니 이맘이었고, 현대 이란은 실제로 그에 의해 창립되었다고 말했습니다.

체제 적합성 판별 회의 위원은 미국이 세 번째로 협상을 배신했다고 지적하며, "첫 번째 배신은 12일 전쟁 중에, 두 번째 배신은 라마단 전쟁 중에 일어났으며, 세 번째 배신에서는 2주간의 휴전 기간 하루 전에 미국이 해상 봉쇄를 시행했는데, 이는 일종의 선전포고이며 외교에 대한 배신이다. 또한 레바논 전선에서도 그들은 약속을 이행하지 않았으며, 이는 그들의 또 다른 위반 사항이다"라고 밝혔습니다.

레자이 씨는 지난 며칠간 미국의 산발적인 침략에 대해 "트럼프는 최근 불꽃놀이를 하고 있지만, 그들의 마지막 침략에 대한 우리의 강력한 대응이 그들을 정신 차리게 하기를 바란다"고 명확히 밝혔습니다.

협상에서의 불신 분위기 지배에 대해 그는 "그들은 호르무즈 해협이 열리면 봉쇄를 해제하겠다고 주장하지만, 오늘날 호르무즈 해협은 무역에 열려 있다. 그렇다면 지금 당장 봉쇄를 해제하지 않는 이유는 무엇인가? 따라서 우리는 그들이 계속 불신을 강화하고 있음을 목격한다. 또한 그들은 최소 240억 달러의 이란 동결 자금을 해제하여 협상에 약간의 신뢰가 생기도록 해야 한다"고 말했습니다.

레자이 소장은 레바논 문제와 관련하여, 어떤 나라가 동맹국을 지원하지 않으면 더 이상 신뢰받을 수 없다는 것은 세계적인 일반 원칙이라고 강조하며, "헤즈볼라는 최근 전쟁에서 희생했으며 우리의 동맹국이다. 그러므로 우리는 헤즈볼라를 지원하고 우리의 약속에 굳건히 서 있다. 적은 레바논을 압박하여 우리를 협상에서 압박하려 했다. 다히에와 베이루트에 대한 시오니스트 정권의 위협에 대응하여 우리의 모든 미사일은 점령지 북부를 불태울 준비가 되어 있었다. 그리고 오늘 우리는 이 저주받은 정권에 레바논을 떠날 것을 경고한다. 그들은 레바논이 어떠한 합의와 휴전의 분리할 수 없는 일부가 될 것임을 알아야 한다"고 말했습니다.

걸프 국가들의 입장에 대해 레자이 씨는 "쿠웨이트, 바레인, UAE의 통치자들은 실수를 저질렀으며 여전히 단극 또는 쌍극 체제에 기반하여 정책을 수립하고 있다. 그들은 몇 년 후의 미국이 30년 전의 미국이나 오늘날의 미국과 같지 않을 것임을 알아야 한다. 그것은 더 약해질 것이다. 물론 이 이웃들은 우리의 고귀함을 악용해서는 안 된다. 우리는 8년 전쟁 중 이웃 관계와 무슬림 형제애 때문에 그들의 사담에 대한 대규모 지원을 묵과했지만, 이번에는 우리의 고귀함이 악용되는 것을 허용하지 않을 것이다. 그들은 미국과 이스라엘이 이 지역을 위해 구상하는 미래가 그들 자신에게는 영토 상실을 동반한 어두운 미래가 될 것임을 이해해야 한다. 그러나 사우디아라비아와 카타르는 더 현명한 정책을 취하고 있다"고 설명했습니다.

그는 계속해서 "지역 안보를 보장하기 위해서는 걸프만 국가들의 참여로 걸프만에 새로운 체계와 질서가 형성되어야 한다. 또한 서아시아 전체 수준에서는 이란, 터키, 이집트, 파키스탄, 사우디아라비아 및 기타 지역 국가들이 참여하는 연합이 형성되어야 하며, 이는 세계 제4의 강대국이 될 수 있다"고 말했습니다.

체제 적합성 판별 회의 위원은 위대한 이란 국민이 초강대국 미국을 타파했다고 말하며, "이것은 역사에 기록될 것이며, 미래 세대는 미국의 초강대국으로서의 쇠퇴가 걸프만에서, 그리고 이란 국민에 의해 이루어졌다고 말할 것이다"라고 강조했습니다.

최고 지도자 군사 고문은 마지막으로 "용감한 이란 국민께 겸허히 감사드린다. 그들은 군대의 마음의 버팀목임을 알라. 광장과 거리에서 국토 건설과 문제 해결에 관한 사람들의 구호는 적들에 대한 그들의 구호 및 허세와 모순되지 않는다"고 말했습니다.