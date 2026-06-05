베를린의 안보리 이사회 의석 획득 실패는 독일 통치자들의 위선 때문이다

ABNA 통신에 따르면, 외무부 대변인 에스마일 바가에이는 소셜 네트워크 계정에서 독일이 유엔 총회에서 안전보장이사회 비상임이사국 10개국 중 하나로 선출되기 위해 필요한 최소 득표를 얻지 못한 것과 관련하여 "독일의 안보리 의석 획득 실패, 그것도 수십 년 만에 처음으로, 이는 팔레스타인인에 대한 집단 학살, 그리고 이란에 대한 시오니스트 정권의 군사적 침략에 관한 이 국가 지도 엘리트의 무책임하고 위선적인 접근 방식에 대한 국제 사회의 항의를 보여주는 분명한 신호이다"라고 밝혔습니다.

그는 "독일이 시오니스트 정권에 치명적 무기를 판매하는 가장 큰 국가 중 하나이며, 팔레스타인인에 대한 집단 학살을 정당화했고, 시오니스트 정권이 이란에 대해 군사적 침략을 자행했을 때, 국제 규범을 준수하고 이 침략을 비난하는 대신, 이를 '이스라엘이 우리 모두를 위해 해주는 더러운 일'이라고 묘사했음을 기억하자"고 덧붙였습니다.

바가에이는 "이 나라는 미국의 미사일에 의한 미나브 시에서의 170명 학생 학살이라는 전쟁 범죄에 대해서조차 침묵했다"고 강조했습니다.

그는 "세계는 변하고 있으며, 국민들은 국제법 지원 주장을 정부의 실제 행동으로 판단한다. 이러한 변화를 무시하는 것은 외교적 대가를 수반할 것이다"라고 말했습니다.