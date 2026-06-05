사르다르 하산자데: "미국인들은 라마단 전쟁 10일째에 패배했다"

테헤란의 무함마드 라술룰라 군단 사령관 사르다르 하산 하산자데는 미-시온주의 적의 어떤 악의에 대응하기 위한 군단의 전투 능력과 공격 및 방어 역량에 관한 인터뷰에서 "모든 역량을 공개하는 것은 관례적이지 않지만, 적은 자신이 우리와 맞설 때마다 이전에 접해보지 못했던 역량, 능력, 승리 카드를 우리에게서 보아왔다는 것을 알고 있다"고 밝혔습니다.

그는 "우리 국민은 앞으로 적이 다시 한번 실수를 저지르려 한다면, 반드시 그를 다시 한번 당혹스럽게 하고 깜짝 놀라게 할 장면들에 직면하게 될 것임을 알아야 합니다. 그러므로 우리는 국민께 다음과 같이 약속드립니다. [우리 군대의] 준비 상태는 라마단 전쟁과 3차 강제 전쟁 시작 시점보다 훨씬 더 우수하다는 것을"이라고 덧붙였습니다.

테헤란의 무함마드 라술룰라 군단 사령관은 계속해서 "여러분이 목격한 이 모든 전쟁에서, 우리는 우리 국민, 우리 국민의 의지, 그리고 우리 전사들 앞에서 적을 깜짝 놀라게 해왔다"고 말했습니다.

"이란과의 전쟁에서 적의 모든 상상과 평가는 실현되지 않았다"

그는 "그가 지금까지 가졌던 모든 상상과 평가는 실현되지 않고 그 목표에 도달하지 못했을 뿐만 아니라, 그 이상으로 우리는 적이 목표로 삼았던 바로 그 분야에서 추가적인 우위를 달성했다"고 밝혔습니다.

"적은 굴욕을 당했으며 자신들의 엘리트와 전문가들에게 해답이 없다"

하산자데는 세계와 지역이 미국의 패배와 이란의 승리를 받아들였다는 사실과 관련하여 "제 생각에 트럼프와 미국인들은 전쟁 10일째에 패배했습니다. 그리고 현재 여러분이 행동과 입장에서 일부 변화를 목격하는 것은, 우리의 적들이 진정으로 우리 국민의 의지와 우리 군대의 힘 앞에 패배하고 굴욕을 당했으며, 자신들의 국민, 엘리트, 전문가, 그리고 세계인들에게 해답이 없기 때문입니다"라고 지적했습니다.

그는 "오늘날, 신의 은총으로 전 세계는 전장에서 승리하는 측이 이란 국민, 저항 전선, 그리고 이슬람 이란임을 알고 있습니다. 그리고 모두가 미국인들과 시오니스트 정권이 그들의 목표에서 100% 실패했다는 것을 알고 있습니다. 자연스럽게 그들은 우리 국민 앞에 무릎 꿇고, 90여 밤 동안 전장에 모습을 드러내고 있는 이 강철 같은 의지에 복종해야 함을 받아들여야 합니다"라고 말했습니다.