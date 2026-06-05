아라그치: "세계는 이란의 신속 대응 능력에 놀랐다"

ABNA 통신에 따르면, 세예드 압바스 아라그치 이란 이슬람 공화국 외무장관은 알마야딘과의 인터뷰에서 "협상에서 역할을 하고 미국과 접촉하며 미국에 압력을 가한 모든 지역 국가들에 감사드린다"고 밝혔습니다.

그는 "우리의 군대는 언제든지 전쟁을 재개하고 이스라엘을 공격할 준비가 되어 있다"고 덧붙였습니다.

아라그치 장관은 "현재 협상 형식은 존재하지 않으며 우리는 미국 측과 메시지를 교환하고 있다"고 설명했습니다.

이란 외무장관은 "미국인들은 이 40일 간의 전쟁에서 이란의 힘을 실감했다. 미국은 이란이 서아시아의 약소국이라고 생각했고, 그런 착각에 기초하여 전쟁을 시작했다. 40일 간의 전쟁에서 그들은 모든 능력과 병력을 동원해 며칠 안에 이란을 파괴하고 항복시키려 했다"고 말했습니다.

"무조건 항복은 절대 일어나지 않을 것이다"

아라그치는 "그들의 첫 번째 조건은 트럼프가 전쟁 첫날에 선언한 것처럼 무조건 항복이었으며, 이 일은 절대, 결코 일어나지 않을 것이다"라고 밝혔습니다.

이란 이슬람 공화국 외무장관은 "미국은 정권 교체와 같은 비현실적인 요구를 통해 시도했지만, 이 일은 일어나지 않았다"고 말했습니다.

아라그치는 미국인들이 국민이 정권에 반대하여 거리로 나올 것이라고 생각했지만, 국민은 정권을 지지하기 위해 거리로 나왔다고 지적하며 "그들의 모든 계산은 틀렸다. 그들은 이란의 미사일 능력을 파괴하려 했지만 파괴되지 않았다"고 밝혔습니다.

그는 "트럼프에게 지혜가 있다면 결코 전쟁으로 돌아가지 않을 것"이라고 강조하며, "우리에게는 국가적 단결과 사회적 결속, 우리나라에 대한 어떠한 침략에도 맞서는 결의와 의지가 있다"고 말했습니다.

아라그치는 이란의 군사 상황이 전쟁 시작 전보다 현재 더 낫다고 강조하며 "우리는 어떤 기간 동안이라도 전쟁을 지속할 능력이 있으며, 이것이 우리가 전쟁을 원한다는 의미는 아니다"라고 말했습니다.