ABNA 통신의 알자지라 인용 보도에 따르면, 미국의 테러 대통령 도널드 트럼프는 이란과의 협상 최근 상황에 관한 기자의 질문에 이란과의 상황이 비교적 잘 진행되고 있다고 주장했습니다.

트럼프는 또한 "우리는 이란 문제 처리에 큰 성공을 거두었다"고 주장했습니다.

이란과의 전쟁에서 자신의 패배를 언급하지 않으면서, 그는 "사람들은 유가가 배럴당 300달러에 도달할 것으로 예상했지만, 현재는 96달러입니다"라고 덧붙였습니다.

미국의 테러 대통령은 근거 없는 발언을 계속하며 "이란은 결코 핵무기를 획득하지 못할 것이며, 지금은 그러한 무기를 얻을 수 있는 상황이 아닙니다"라고 말했습니다.

그는 "전쟁은 가능한 어떤 방법으로든 종료될 것이며, 유가는 하락할 것입니다"라고 주장했습니다.

트럼프는 "우리는 우크라이나 위기 해결에 가까워졌으며, 나는 이 위기가 해결될 것이라고 믿습니다"라고 말했습니다.

미국 대통령은 또한 대만에 대한 무기 송부를 검토하고 있다고 밝혔습니다.

미국 대통령은 다시 한번 근거 없고 반복적인 주장을 하며 "우리는 이란이 핵무기를 획득할 가능성을 대부분 제거했습니다. 어떤 식으로든, 이 문제는 끝났습니다"라고 주장했습니다.

이란과의 전쟁에 대해 그는 "이것은 문자 그대로의 의미에서 전쟁이 아니라 군사적 충돌입니다. 이것은 훈련(또는 연습)입니다"라고 말했습니다.

트럼프는 거짓말을 이어가며 "이란에는 미사일의 약 21%에서 22%만 남아 있습니다"라고 말했습니다.