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'나크사' 기념일에 모로코인들의 팔레스타인 인민과의 연대 천명

6 6월 2026 - 10:24
News ID: 1823147
Source: ABNA
'나크사' 기념일에 모로코인들의 팔레스타인 인민과의 연대 천명

수십 명의 모로코 시민들이 금요일 수도 라바트의 국회의사당 앞에서 팔레스타인 인민과의 연대의 표시로 집회를 열었습니다.

ABNA 통신의 터키 아나돌루 통신 인용 보도에 따르면, 1967년 '나크사'(동예루살렘, 요르단강 서안, 가자 지구 점령) 59주년을 기념하여 열린 이 집회는 비정부 기구인 '팔레스타인 행동 그룹'의 요청으로 개최되었습니다.

아랍 세계에서 '나크사'로 알려진 1967년 6월 전쟁은 시온주의 정권에 의한 나머지 팔레스타인 영토의 점령과 이집트 및 시리아 영토 일부의 점령을 초래했습니다.

아나돌루 통신에 따르면, 집회 참가자들은 플래카드를 들고 있었으며, 그중 일부에는 "저항이 있는 한 패배는 없다", "정상화 반대, 타협 반대", "모로코 민족은 저항 편에 서 있으며 이스라엘과의 정상화에 반대한다"라고 쓰여 있었습니다.

참석자들은 또한 "민족은 팔레스타인의 자유를 원한다", "저항 만세, 팔레스타인 만세"와 같은 구호를 외쳤습니다.

모로코의 '타우히드 왈-이슬라흐' 운동 책임자인 '우스스 알-리말'도 이 집회에서 연설하여 "우리는 충성의 서약이 끊어지지 않았고, 지지의 목소리가 침묵하지 않았으며, 팔레스타인이 이 고귀한 민족의 양심 속에 여전히 존재한다는 것을 강조하기 위해 다시 한 번 모였다"고 말했습니다.

그는 가자 지구의 상황을 언급하며 "가자 지구에서 사람들을 굶기고, 봉쇄하고, 가장 기본적인 생존 수단조차 박탈하는 정책이 계속되고 있습니다. 이는 현대 국제 체제의 도덕적 타락 수준을 보여주는 문제입니다"라고 덧붙였습니다.

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