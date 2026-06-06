'나크사' 기념일에 모로코인들의 팔레스타인 인민과의 연대 천명

ABNA 통신의 터키 아나돌루 통신 인용 보도에 따르면, 1967년 '나크사'(동예루살렘, 요르단강 서안, 가자 지구 점령) 59주년을 기념하여 열린 이 집회는 비정부 기구인 '팔레스타인 행동 그룹'의 요청으로 개최되었습니다.

아랍 세계에서 '나크사'로 알려진 1967년 6월 전쟁은 시온주의 정권에 의한 나머지 팔레스타인 영토의 점령과 이집트 및 시리아 영토 일부의 점령을 초래했습니다.

아나돌루 통신에 따르면, 집회 참가자들은 플래카드를 들고 있었으며, 그중 일부에는 "저항이 있는 한 패배는 없다", "정상화 반대, 타협 반대", "모로코 민족은 저항 편에 서 있으며 이스라엘과의 정상화에 반대한다"라고 쓰여 있었습니다.

참석자들은 또한 "민족은 팔레스타인의 자유를 원한다", "저항 만세, 팔레스타인 만세"와 같은 구호를 외쳤습니다.

모로코의 '타우히드 왈-이슬라흐' 운동 책임자인 '우스스 알-리말'도 이 집회에서 연설하여 "우리는 충성의 서약이 끊어지지 않았고, 지지의 목소리가 침묵하지 않았으며, 팔레스타인이 이 고귀한 민족의 양심 속에 여전히 존재한다는 것을 강조하기 위해 다시 한 번 모였다"고 말했습니다.

그는 가자 지구의 상황을 언급하며 "가자 지구에서 사람들을 굶기고, 봉쇄하고, 가장 기본적인 생존 수단조차 박탈하는 정책이 계속되고 있습니다. 이는 현대 국제 체제의 도덕적 타락 수준을 보여주는 문제입니다"라고 덧붙였습니다.