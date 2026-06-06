하마스: "알할릴에서의 팔레스타인 유아 순교, 점령자의 진짜 얼굴 드러내"

ABNA 통신의 팔레스타인 정보센터 인용 보도에 따르면, 하마스 성명에는 다음과 같이 명시되어 있습니다. "요르단강 서안 알할릴시 남부에서 범죄적인 시온주의 적이 7개월 된 유아 '사미 파흐드 아부 하이칼'을 직접 총격하여 순교시키고 그의 부모를 부상시킨 이 범죄는 테러리스트이자 야만적인 점령 정권의 진짜 얼굴을 드러냅니다. 이 점령은 팔레스타인인의 피를 합법화하는 데 기반을 두고 있으며, 아이, 유아, 여성, 노인을 구분하지 않습니다."

하마스는 이 성명에서 이 팔레스타인 유아의 순교에 애도를 표하며, 그가 점령자들의 범죄와 만행에 대한 증인으로 순교했다고 강조했습니다.

이 운동은 또한 그의 아버지, 어머니, 그리고 인내하는 가족의 쾌유를 빌었습니다.

하마스는 점령자들이 진압과 유혈 낭행에서 아무리 나아가더라도 팔레스타인 국민의 의지와 인내를 꺾을 수 없을 것이라고 강조했습니다. 팔레스타인 국민은 점령자를 자신들의 땅에서 몰아낼 때까지 저항, 맞섬, 투쟁의 길을 계속할 국민입니다.

하마스는 국제 사회, 전 세계의 모든 자유인, 그리고 법률 및 권리 기구, 특히 아동 권리 분야에서 활동하는 기구들에게 즉각적이고 효과적으로 개입하여 점령자들에게 모든 형태의 압력을 가함으로써 그들이 조직적인 테러리즘을 계속하지 못하도록 저지하고, 팔레스타인 국민에 대한 끊임없는 범죄와 그들의 땅 및 성지에 대한 침략을 중단시킬 것을 촉구했습니다.

오늘 시온주의 정권 군인들이 요르단강 서안 남부에서 한 팔레스타인 가족의 차량에 총격을 가했으며, 이 공격으로 유아를 포함한 세 가족 구성원이 부상당했고, 이 아이는 심각한 부상으로 순교했습니다.