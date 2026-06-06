레자이, CNN과의 인터뷰: "재침략 시 전쟁 범위 확대될 것"

ABNA 통신 보도에 따르면, 모센 레자이 최고 지도자 군사고문은 CNN과의 인터뷰에서 미국과 이란 간의 잠재적 합의는 트럼프 행정부가 테헤란의 동결 자산 240억 달러를 해제하는 데 동의하는지 여부에 달려 있다고 강조했습니다. 그는 침략이 재개될 경우 미국은 어두운 길로 접어들 것이라고 경고했습니다.

그는 또한 협상이 교착 상태에 빠졌으며, 미국의 트럼프 대통령이 이 교착 상태를 깨야 한다고 덧붙였습니다. 공은 트럼프 쪽에 있습니다.

레자이는 트럼프 행정부의 이러한 자금 해제 가능성이 이란과 미국의 '미래를 위한 새로운 지평'을 창출할 것이라고 말했습니다. 트럼프가 이란과 합의를 원한다면, 이 240억 달러는 이란이 트럼프와 갖고자 하는 신뢰의 시험대라고 밝혔습니다. 이는 미국이 통과해야 할 시험이며, 그러면 길이 열릴 것입니다. 이는 미국의 돈이 아닌 이란의 돈입니다.

그는 미국이 분쟁을 재개할 경우, 이란은 전쟁을 페르시아만 너머로 확장할 것이며, 호르무즈 해협에서 인도양, 바브 알만데브 해협, 홍해, 지중해까지 군사 작전을 확대할 가능성이 있다고 경고했습니다. 레자이는 "우리가 이미 공격했던 다른 미군 기지를 공격함으로써 전쟁에 또 다른 차원을 더할 것입니다. 물론 전쟁 발발 가능성은 낮습니다"라고 말했습니다.

트럼프와 최고 지도자 간의 잠재적 회담에 대해 그는 "그런 일은 일어나지 않을 것입니다. 현재 우리는 협상의 첫 단계에 있으며 트럼프가 협상을 교착 상태에 빠뜨렸습니다. 그런 일은 일어나지 않을 것입니다"라고 강조했습니다.

호르무즈 해협에 대해 레자이는 이란과 오만이 이 중요한 수로에 대한 주권을 갖고 있으며, 전쟁 전 세계 석유 및 액화천연가스의 5분의 1이 이곳을 통과했으므로 양국이 함께 관리할 것이라고 말했습니다. 이란은 관리 비용을 받을 것인데, 이란은 해협 관리 비용을 부담해서는 안 되기 때문이라고 덧붙였습니다.