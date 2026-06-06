상하이 회원국들의 이란에 대한 '확고한 지지'… 미국 및 시온주의 정권에 맞서

ABNA 통신 보도에 따르면, SCO 내무장관 회의에 참석하기 위해 키르기스스탄을 방문한 에스칸다르 모메니 내무장관은 금요일(호르다드 15일) 회원국 장관들이 키르기스스탄 대통령과 가진 회동을 언급하며, 이 자리에서 "안보 및 지역 문제에 관해 좋은 논의가 이루어졌다"고 말했습니다.

모메니 씨는 키르기스스탄의 유엔 안전보장이사회 비상임 이사국 지위를 언급하며 이러한 대화가 "특별한 중요성"을 갖는다고 평가했고, 이 국가 대통령 앞에서 이란의 '일방주의' 반대 입장을 표명하고 '지역 협력'을 강조했다고 말했습니다.

내무장관은 본회의에서도 "지역 문제와 시온주의 정권 및 미국의 우리나라에 대한 침략에 관한 이란 이슬람 공화국의 입장이 확고하게 제시되고 설명되었다"고 덧붙였습니다.

모메니 씨에 따르면, 모든 회원국, 특히 중국과 러시아는 시온주의 정권과 미국의 침략에 맞서는 이란 이슬람 공화국에 대한 확고한 지지를 선언하고 이와 관련하여 좋은 입장을 취했습니다.

그는 또한 이번 회의가 끝날 무렵 안보, 경찰 협력 및 마약 퇴치, 테러와 같은 문제에 초점을 맞춘 "좋은 성명"이 발표되었다고 전했습니다.

내무장관은 이번 회의 계기로 이루어진 양자 회담도 유익했다고 평가하며 "이러한 회담은 그 자체로 유익합니다. 국가들은 문제 해결을 위해 짧은 만남에서 자신의 견해를 제시하기 때문입니다"라고 말했습니다.

SCO 회원국 내무장관 회의는 키르기스스탄의 수도 비슈케크에서 중국, 러시아, 인도, 이란을 포함한 10개 회원국이 참석한 가운데 개최되었습니다.