ABNA 통신이 뉴스 사이트 «알-아흐드»를 인용하여 보도한 바에 따르면, 레바논 의회 내 «저항에 대한 충성» 파벌 의원 알리 알-무카다드는 미국 대통령 도널드 트럼프의 헤즈볼라와의 직접 통신 채널 존재 주장을 단호히 거부하며, 백악관의 새로운 거짓말 조작을 폭로했다.

그는 분명히 강조했다: "미국인들과의 직접적인 접촉은 전혀 존재하지 않습니다. 트럼프 본인과도, 다른 어떤 사람과도 없습니다. 메시지 교환은 중개자들과 카타르, 사우디아라비아, 이집트와 같은 국가들을 통해서만 간접적으로 이루어지며, 이들 국가가 베이루트 정부 또는 레바논 의회 의장 나비흐 베리리를 통해 이러한 접촉 관리를 책임지고 있습니다."

이 폭로는 지난주 트럼프가 자신이 헤즈볼라 및 이스라엘 정권과 직접 접촉하여 그들의 휴전 동의를 얻어냈다고 주장한 이후에 이루어졌다.

알-무카다드는 그의 발언의 다른 부분에서 레바논 의회 의장조차 워싱턴에서 일방적으로 발표된 합의에 극도로 놀랍고 충격을 받았다고 지적했다. 왜냐하면 중개자들을 통한 사전 조정이 있었음에도 불구하고, 의회 의장은 미국 관리들로부터 그러한 결과를 전혀 기대하지 않았기 때문이다.