모사드 내 권력 투쟁 격화; 새 수장이 부관을 해임하다

ABNA 통신이 이집트 신문 알슈루크 알아우사트의 웹사이트를 인용하여 보도한 바에 따르면, 이스라엘 대외 정보 기관 모사드는 관리 구조에 중대한 변화를 겪었다. 모사드의 새 수장 로만 고프만이 이니셜 "A"로 알려진 조직의 2인자였던 자신의 부관을 해임한 것이다.

이 보도에 따르면, 이 인물은 전 모사드 수장 다비드 바르네아의 후계자 주요 후보 중 한 명으로 꼽혔다.

정통한 소식통들은 시온주의 언론에 해임된 부관이 바르네아의 측근이었으며 고프만의 임명에 강력히 반대해 왔다고 말했다.

고프만은 이전에 네타냐후의 군사 고문이었다.

이 소식통들에 따르면, 바르네아는 자신의 부관을 모사드 수장직의 후계자로 내세우려 했으나, 결국 네타냐후가 고프만을 이 자리에 선택했다.

이 보고서에 따르면, 해임된 고위 관리는 22년 이상의 비밀 작전 분야 경력을 보유하고 있으며, 복무 기간 동안 모사드의 세 작전 부서를 지휘했다.

그는 또한 "이스라엘 안보상"을 다섯 번 수상했다.

소식통들은 이 정보 장교가 관리한 가장 두드러진 사건 중 하나는 아직 실현되지 않은 이란 정권 전복을 위한 모사드의 시도라고 덧붙였다.

반면, 모사드 내부의 일부 인사들은 부관 해임이라는 고프만의 결정이 성급했다고 비판한다.

이 소식통들은 주로 군사적 배경을 가진 새 수장은 모사드의 정보 구조에 대한 경험이 부족하며, 과도기에 전임 부관을 유지했더라면 경험 전수와 민감한 사안들의 더 원활한 관리에 도움이 될 수 있었을 것이라고 생각한다.

시온주의 정권 총리실은 고프만의 이 조치를 확인하면서, 새 부관은 모사드 내부에서 선발될 것이라고 발표했다.