미국 관리들에 대한 이스라엘의 첩보 활동 물결의 새로운 세부 사항 폭로

ABNA 통신에 따르면, 뉴욕타임스는 상세한 보도를 통해 워싱턴과 텔아비브 간의 전례 없는 첩보 위기의 세부 사항을 폭로했으며, 이로 인해 국방부는 위협 수준을 심각 단계로 높이게 되었다. 도널드 트럼프 미국 대통령 행정부의 특사 및 고문들의 개인 전화기와 사무실에 대한 이스라엘 체제의 광범위한 해킹 및 침투 작전 수행 혐의가 제기되고 있다.

이 보고서에 따르면, 국방부의 안보 조사는 미국 고위 관리들에 대한 전자적 및 물리적 감청을 수행하려는 텔아비브의 광범위한 시도에 대해 심각한 우려를 드러냈다. 이들 인물에는 트럼프의 특사 스티브 위트코프, 국방부의 고위 정책 고문 콜비, 그리고 중동에서 국방부의 정책 수립에 직접 책임이 있는 그의 부관 마이클 데미노가 포함된다.

이 보고서는 미국 안보 소식통을 인용하여, 이 강력한 첩보 활동 물결 뒤에 있는 체제의 동기는 트럼프의 전략을 해독하고 이란과의 협상 및 정치적 채널에 관한 그의 행정부의 내부 메커니즘과 변화하는 입장을 이해하기 위한 것이라고 강조했다.

뉴욕타임스는 첩보 위협 수준의 증가로 인해 국방부가 이스라엘 장교들과의 정보 공유를 제한하는 엄격한 새로운 제한을 부과할 것이라고 경고했다.

이 보고서는 미국 국방정보국(DIA)이 침투 메커니즘에 대해 문서화한 중요한 세부 사항을 언급했다. 2021년 해당 기관 본부 내에 도청 장치를 설치하려고 시도하던 중 체포된 체제의 군사 정보 장교들을 포함한 여러 중요한 사건들을 언급했다. 또한, 국가 원수와 외교 사절단을 보호하는 임무를 맡은 비밀경호국 소속 차량에 도청 장치를 설치하려던 이스라엘 신베트 장교들의 시도가 좌절되었다고 보도되었다.