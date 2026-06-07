미국 내 최대 이슬람 단체의 이스라엘 정권 범죄 규탄

ABNA 통신이 아나돌루 통신을 인용하여 보도한 바에 따르면, 미국 내 최대 이슬람 시민권 단체는 오늘 토요일, 7개월 된 영아를 포함하여 최소 7명의 팔레스타인인이 사망한 시온주의 정권의 공격을 규탄했다.

이 통신 보도에 따르면, 미국-이슬람 관계 협의회(CAIR)는 성명에서 "불법 점령된 요르단 강 서안에서 이스라엘 군대에 의한 7개월 된 영아의 살해는 모든 인간의 양심을 울려야 하는 끔찍한 범죄이다"라고 밝혔다.

성명은 또한 "미국 납세자들이 제공한 무기로 어린이들, 의료진, 기자들, 민간인들을 반복적으로 살해하는 어떤 군대도 계속해서 면책 특권이나 지원을 받아서는 안 된다. 우리는 미국 정부와 국제 사회가 이 범죄들에 대한 지원을 중단하고, 팔레스타인 민간인을 보호하며, 점령을 종식시키고, 국제법을 준수하기 위한 구체적인 조치를 취할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

시온주의 정권의 군인들은 오늘 요르단 강 서안 남부에서 팔레스타인 가족의 차량에 총격을 가했다. 이 공격으로 인해 영아를 포함한 가족 구성원 3명이 부상당했으며, 그 아이는 입은 중상으로 인해 사망(순교)했다.