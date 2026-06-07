BRICS는 세계 에너지 안보에서 결정적인 역할을 한다

ABNA 통신에 따르면, 주러시아 이란 이슬람 공화국 대사 카젬 잘랄리는 "BRICS 틀 안에서의 에너지 협력과 에너지 안보"라는 주제의 연설에서 세계 에너지 시스템에서 BRICS의 위상에 관한 이란 이슬람 공화국의 견해를 설명했다.

잘랄리는 이 자리에서 "지정학적 긴장, 공급망 교란, 세계 시장 변동성, 신흥 경제국들의 수요 증가는 에너지 안보가 그 어느 때보다 세계 안정과 발전의 주요 축 중 하나가 되었음을 보여준다"고 말했다.

그는 "에너지 안보는 단순히 에너지 자원에 대한 접근을 의미하는 것이 아니라, 공급 안보, 수요 안보, 투자 안보, 기술 안보, 인프라 안보, 금융 안보를 포함하는 포괄적인 개념이다"라고 덧붙였다.

잘랄리는 BRICS 회원국들의 광범위한 역량이 공동 책임을 수반한다고 보며 "이들 국가는 세계 에너지 안보를 위해 더 공정하고, 더 안정적이며, 더 포용적인 시스템을 형성하는 데 기여할 책임이 있다"고 말했다.

에너지는 발전, 복지, 생산의 요인이 되어야 하지 정치적 압력 수단이 되어서는 안 된다고 강조하면서, 그는 국제 북-남 회랑의 발전, 교통 및 물류 인프라 확장, 항만 협력 발전, BRICS 회원국 간 에너지 네트워크 연결 강화를 촉구했다.

주러시아 이란 대사는 "이러한 조치들은 지역 및 세계 차원에서 에너지 무역의 안보와 지속 가능성을 높이는 데 기여할 수 있다"고 지적했다.

잘랄리는 또한 "이란 이슬람 공화국은 어떤 국가도 공격한 적이 없을 뿐만 아니라, 항상 세계 평화, 안정, 안보를 요구해 왔으며, BRICS 회원국이자 중요한 에너지 생산국으로서 세계 에너지 안보와 정의 실현을 위해 건설적이고 효과적인 역할을 수행할 것"이라고 분명히 밝혔다.