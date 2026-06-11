무사비 장군: 우리는 이 지역을 너희를 위한 지옥으로 만들 것이다

ABNA 통신에 따르면, 세예드 마지드 무사비 장군(IRGC 항공우주군 사령관)은 한 소셜 네트워크의 자신의 개인 페이지에 다음과 같이 썼습니다: "신성한 호르무즈 해협을 위험하게 만들 셈인가?! 이란 전역에서 우리는 이 지역을 너희를 위한 지옥으로 만들 것이다."

그는 덧붙였습니다: "이것은 이 지역에서 미국인들의 무례함에 대한 답변이다."