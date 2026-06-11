트럼프의 민주당 회피 시도; 3500억 달러 예산 승인 요청

ABNA 통신이 알자지라를 인용하여 보도한 바에 따르면, 간섭주의 정책과 이란에 대한 침략으로 인해 미군을 막대한 비용에 직면하게 한 도널드 트럼프 미국 대통령은 의회의 같은 당 의원들에게 국방부(펜타곤)의 3500억 달러 추가 예산안을 신속히 승인할 것을 요청했다.

트럼프는 군사 예산 증액에 대한 민주당의 강력하고 만장일치의 반대를 무력화하기 위해 공화당원들에게 이 거대한 재정 패키지를 「예산 조정」 법안 과정을 통해 추진해 줄 것을 요청했다.

이러한 트럼프의 요청은 백악관이 2027 회계연도에 전례 없는 1.5조 달러의 국방 예산을 확보하려는 노력의 일환으로 이루어졌으며, 그중 3500억 달러는 상원에서 높은 정족수를 필요로 하지 않고 빠른 「예산 조정」 과정을 통해 승인될 예정이다.

이 특별 메커니즘은 집권당이 상원에서 60표의 기준을 충족할 필요 없이 단순 과반수 획득만으로 법안을 통과시킬 수 있도록 해준다.

민주당의 거의 모든 대표들은 미군 체계에 대한 이 3500억 달러의 자금 투입에 반대하며, 이것이 국가의 예산 적자를 악화시키는 요인이라고 간주하고 있다.