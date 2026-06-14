이란-미국 합의, 사우디아라비아와 파키스탄 외무장관 협의의 핵심

ABNA 통신의 사우디아라비아 통신 '와스' 인용 보도에 따르면, 사우디아라비아의 파이살 빈 파르한 빈 압둘라 외무장관은 파키스탄의 모하마드 이스하크 다르 부총리 겸 외무장관과의 전화 통화에서 최신 지역 정세와 이와 관련하여 진행 중인 노력들을 논의했다.

'와스'가 언급한 것은 지난 몇 주간 진행되어 온, 이란과 미국 간의 양해각서 도달을 위한 파키스탄의 중재 노력을 가리킨다.

이스하크 다르는 몇 시간 전에도 이집트의 바드르 압델아티 외무장관과 이란과 미국 간의 잠재적 합의에 대해 전화로 논의했다.

파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리는 몇 시간 전 이란에 관한 입장을 밝혔다.

파키스탄 총리는 자신의 예측을 밝히며 말했다: "우리는 그 어느 때보다 평화 협정에 가까워졌으며, 아마도 24시간 이내에 최종 결정될 것입니다. 우리는 이란과 미국 간의 평화 협정이 최종 결정되는 대로 전자 서명식을 준비하고 있습니다. 미국과 이란은 중동에서 수개월간의 분쟁을 종식시킬 평화 협정의 틀에 대해 합의했습니다. 이란과 미국은 평화 협정의 최종 문안에 도달했습니다."

한편, 파키스탄의 모하마드 이스하크 다르 외무장관은 오늘 토요일 스위스 외무장관과 전화로 논의했다.

그는 이란과 미국 간의 이해를 향한 칭찬할 만한 진전을 환영하며, 미국과 이란의 노력이 지역의 평화와 안정 실현에 도움이 되기를 희망한다고 밝혔다.