ABNA 통신 보도에 따르면, 히브리어 신문 '예디오트 아하로노트'는 시오니스트 정권의 고위 관리를 인용하여 미국과 이란 간의 합의가 나쁘다고 보도했다. 아무도 이 합의에 만족하지 않는다.

그는 덧붙였다: 모두가 이 합의가 우리에게 좋지 않으며 이스라엘의 이익을 해친다는 것을 알고 있다.

이 시오니스트 관리는 덧붙였다: 우려스러운 점은 이스라엘이 이 과정에 영향을 미칠 수 없다는 것이다. 트럼프가 우리를 속였다. 우리는 충격을 받았다. 그들은 이란인들에게 돈을 주고 있으며, 이 나라는 원하는 모든 것을 얻고 있다.

그는 말했다: 이란은 미사일 능력을 강화하고 있으며, 우리는 요격 미사일을 구매하기 위해 많은 돈을 지불해야 할 것이다. 트럼프는 이 상황을 종식시키길 원하며 이스라엘을 제외한 다양한 측과 협의하고 있다.

이 시오니스트 고위 관리의 발언은 역사가 보여주듯이 텔아비브와 워싱턴의 적대적 입장과 이란 및 지역 전체에 대한 그들의 침략이 항상 서로 조율되어 취해져 온 시점에 나온 것이다.