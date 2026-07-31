할레드 카두미: 저항의 길은 완전한 승리까지 계속될 것이다

ABNA 통신의 보도에 따르면, 테헤란의 하마스 운동 대표 할레드 카두미는 "순교자들의 피, 그리고 그 선두에 있는 하마스 운동 정치국 전 의장 순교자 이스마일 하니예의 피는 저항 전선의 인내를 강화하고 그 지속을 가져올 것이다"라고 강조했다.

팔레스타인 이슬람 저항 운동의 소셜 미디어 계정 보고에 따르면, 할레드 알-카두미는 테헤란에서 열린 이스마일 하니예 순교 2주기 기념식 연설에서 "하니예는 그의 신앙, 성실함, 지하드로 팔레스타인 국민과 모든 저항 단체 및 세력에게 영원한 본보기가 되었고, 순교는 길의 끝이 아니라 명예, 자유, 존엄의 길의 지속의 시작임을 증명했다"고 말했다.

카두미는 "순교자 하니예 자신도 항상 강조했듯이, 지도자와 지휘관의 암살은 저항의 깃발을 내리게 하지 않을 것이며, 이 길은 승리 달성까지 계속될 것이다"라고 강조했다.

그는 테헤란에서 순교자 하니예와의 마지막 만남을 언급하며 그의 신앙과 순교에 대한 끊임없는 준비를 상기시키고 "하니예는 순교를 신의 길에서의 모든 무자히드의 꿈으로 여겼으며, 결국 그의 꿈을 이루었다"고 덧붙였다.

테헤란의 하마스 운동 대표는 또한 이슬람 공동체의 단결과 저항 단체 간의 조율의 중요성, 그리고 팔레스타인 국민에 대한 지원 지속의 필요성도 강조했다.