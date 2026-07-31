이라크에 대한 미국-사우디 침략을 규탄하는 헤즈볼라 성명

ABNA 통신이 알-마야딘을 인용해 보도한 바에 따르면, 레바논 헤즈볼라는 성명을 발표하여 다수의 사상자를 낳은 미국의 이라크에 대한 가혹한 침략을 규탄했다.

이에 관한 헤즈볼라의 성명에는 "이 침략은 국제법에 대한 명백하고 위험한 위반이며, 이라크의 주권과 독립에 대한 침해이다. 아랍 국가의 참여로 이루어진 이 위험한 침략은 지역에 위험한 결과의 시작이다"라고 명시되어 있다.

헤즈볼라는 "이 침략은 지역을 불안정하게 하고 무슬림 공동체 내에 분열을 조성하려는 미국-이스라엘 계획의 이익만을 위한 것이다. 사우디아라비아는 대화와 협상에 의존하고 긴장이나 위기를 해결하기 위해 이라크와 외교적 소통 채널을 열었어야 했다"고 강조했다.

성명의 다른 부분에서 레바논 이슬람 저항 운동은 이라크와 그 사랑하는 국민에 대한 지지를 표명하고 "미국에 의한 이라크인들의 유혈은 이라크에 대한 워싱턴의 적대적 목표와 이 국가의 안정을 방해하려는 의도를 다시 한번 보여준다"고 강조했다.

헤즈볼라는 "이 침략에 맞서 미국의 적대적 정책을 종식시키기 위해 단호하고 책임감 있는 아랍, 이슬람, 국제적 입장이 즉시 취해져야 한다. 이 침략에 대한 침묵과 이 위험한 접근 방식에 대한 계속된 외면은 분명히 지역에 위험한 결과를 초래할 것이다"라고 강조했다.