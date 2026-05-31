이란과의 전쟁 반대를 이유로 트럼프가 또 다시 교황을 공격

ABNA 통신이 힐지를 인용하여 보도한 바에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 세계 가톨릭 지도자 레오 14세 교황과 브랜든 존슨 시카고 시장의 바티칸 회동을 비판하면서, 누군가가 교황에게 시카고 시장은 쓸모없는 사람이라고 설명해야 한다고 말했다.

트럼프는 자신의 소셜 미디어 트루스 소셜에 다음과 같이 썼다: 「누군가는 교황에게 시카고 시장은 쓸모없고, 이란은 핵무기를 얻어서는 안 된다고 설명해야 한다!」 이 메시지에서 그는 존슨 시장과 교황의 회동 사진도 다시 게시했다. 이 사진들에서 시카고 시장은 교황에게 이 도시의 작은 깃발을 선물하고 있으며, 두 사람 모두 시카고 컵스 야구팀 모자를 손에 들고 있는 모습이 보인다; 레오 14세 교황은 화이트 삭스 팀의 팬으로 알려져 있음에도 불구하고 그렇다.

트럼프의 발언은 교황과의 이전 긴장 관계를 더욱 부채질했다. 미국 대통령은 이전에도 이란 전쟁과 이민, 사회 문제에 대한 교황의 비판을 비판하면서, 이란이 핵무기를 획득할 수 있다고 생각하는 교황은 원하지 않는다고 말했었다. 트럼프는 또한 군사 조치 및 이민 정책을 포함한 미국 정부의 일부 정책에 대한 교황의 반대를 비판했었다.

이에 맞서 레오 교황은 이전에 트럼프 행정부를 두려워하지 않으며, 복음의 메시지와 인도주의적 문제에 대해 계속해서 솔직하게 말할 것이라고 밝혔었다. 바티칸에서 브랜든 존슨 시장과의 회동은 주로 사회 정의, 이민, 취약 계층 지원, 인도주의 협력과 같은 주제에 집중되어 있었다.

시카고 시장도 트럼프의 발언에 응답하여, 시카고 시민들은 이란에 대한 트럼프의 「전쟁」에 지쳤으며, 그의 정책이 노동자 가정의 삶을 더 어렵게 만들고 있다고 밝혔다.