ABNA 통신에 따르면, 워싱턴과 시오니스트 정권의 이란 영토에 대한 불법 침공 이후 미국의 국가 부채는 4,065억 달러 이상 증가했다.

이 매체의 발표에 따르면, 미국 재무부가 발표한 데이터에 기초하여 이 나라의 국가 부채는 2월 27일(테헤란 침공 시작 전날) 38.77조 달러에서 5월 30일(오늘 토요일) 39.18조 달러로 증가했다.

한편, 리아 노보스티 통신은 이와 관련하여 다음과 같이 밝혔다: 이 보고서는 또한 미국 정부가 지금까지 이란에 대한 작전의 실제 비용과 그것이 국가 부채에 미친 영향에 대한 완전한 정보를 공개하지 않았음을 보여준다.

언급할 점은, 미국 뉴욕 타임즈 신문이 최근 보도에서 미국의 부채가 이 나라 경제 규모를 초과하는 위기는 더 이상 단순한 금융 위기가 아니라, 만성적인 예산 적자 및 부채와 함께 심리적, 정치적 정상화 위기로 변했다고 발표했다.

예산 적자 감소 지지자들은 최근 몇 년 동안 정치인과 대중에게 충격을 주고 성장하는 연방 부채를 진지하게 받아들이도록 강제할 방법을 찾기 위해 열심히 노력해 왔다.