  1. Home
  2. 한국어

이란에 대한 모사드의 새로운 음모 세부사항: 지도자들의 이미지 실추

31 5월 2026 - 16:52
News ID: 1820856
Source: ABNA
이란에 대한 모사드의 새로운 음모 세부사항: 지도자들의 이미지 실추

한 시오니스트 신문은 모사드가 인지전과 이란 지도자들의 이미지 파괴를 위해 특별 부대를 시작했음을 인정하면서, 이 부대가 해외 망명 이란 반체제 세력과 광범위하게 협력하고 있다고 폭로했다.

ABNA 통신에 따르면, 시오니스트 신문 "이스라엘 하욤"은 이란에 대한 시오니스트 정권의 음모의 새로운 차원을 폭로하는 보도를 통해, 이란에 대한 모사드 정보 기관의 활동에 현저한 변화가 있음을 밝혔다. 이 보도에 따르면, 모사드의 접근 방식 변화는 수년 전부터 시작되었는데, 전통적인 암살과 군사 작전에 집중하는 것에서 "영향력 전쟁"이라는 과정으로 전환되었으며, 그 목표는 이란 체제를 내부에서 약화시키는 것이다.

이 보도에 따르면, 최근 몇 년 동안 모사드 내에 "영향력 작전 부서"라는 특별 부대가 설립되었다. 이 부대는 모사드 국장 다비드 바르네아의 지도 아래 조직 개혁의 틀 안에서 "이란의 군사 구조뿐만 아니라 정치적, 사회적 심층을 표적으로 삼는다"는 동기로 구성되었다.

시오니스트 신문의 이에 대한 조사는 이란 체제 관리들의 이미지 실추를 위한 해당 부서의 노력을 다루고 있으며, 이 부서는 미디어 캠페인과 공공 압력을 통해 텔아비브의 적들을 물리적 제거 없이 직위에서 해임시키려고 한다고 쓴다.

이 보도는 이러한 접근 방식이 미디어, 소셜 네트워크, 공공 자원, 심지어 가짜 계정 생성 및 이란 내 타겟 콘텐츠 유포를 기반으로 하며, 그 목표는 체제 지도자들에 대한 대중의 신뢰를 약화시키고 체제를 취약하게 보이게 하는 것이라고 덧붙인다.

이 신문은 해당 부대의 전직 관리를 인용하여 이러한 유형의 작전이 암살보다 비용이 덜 들고 장기적으로 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 강조하는데, 이는 "이란의 심리적, 미디어 안보"를 표적으로 삼기 때문이다.

이 보도에 따르면, 모사드는 이 분야에서 정보 수집에만 머물지 않고 이란 내 여론 분위기를 분석하고 사회적, 경제적 항의를 더 광범위하게 이용하여 체제에 대한 내부 압력을 증가시키는 것을 목표로 한다.

이스라엘 하욤이 쓰듯이, 해당 부대는 최근 몇 년 동안 "디지털 군대"와 "가짜 계정"을 포함한 고급 디지털 도구를 개발하여 이란 체제 관리들의 이미지를 손상시켰으며, 이 분야에서 해외 반체제 미디어 조직들과 진지하게 협력하여 테헤란의 지도부 이미지를 약화시키기 위한 메시지를 전파하고 있다.

Your Comment

You are replying to: .
captcha