이란에 대한 모사드의 새로운 음모 세부사항: 지도자들의 이미지 실추

ABNA 통신에 따르면, 시오니스트 신문 "이스라엘 하욤"은 이란에 대한 시오니스트 정권의 음모의 새로운 차원을 폭로하는 보도를 통해, 이란에 대한 모사드 정보 기관의 활동에 현저한 변화가 있음을 밝혔다. 이 보도에 따르면, 모사드의 접근 방식 변화는 수년 전부터 시작되었는데, 전통적인 암살과 군사 작전에 집중하는 것에서 "영향력 전쟁"이라는 과정으로 전환되었으며, 그 목표는 이란 체제를 내부에서 약화시키는 것이다.

이 보도에 따르면, 최근 몇 년 동안 모사드 내에 "영향력 작전 부서"라는 특별 부대가 설립되었다. 이 부대는 모사드 국장 다비드 바르네아의 지도 아래 조직 개혁의 틀 안에서 "이란의 군사 구조뿐만 아니라 정치적, 사회적 심층을 표적으로 삼는다"는 동기로 구성되었다.

시오니스트 신문의 이에 대한 조사는 이란 체제 관리들의 이미지 실추를 위한 해당 부서의 노력을 다루고 있으며, 이 부서는 미디어 캠페인과 공공 압력을 통해 텔아비브의 적들을 물리적 제거 없이 직위에서 해임시키려고 한다고 쓴다.

이 보도는 이러한 접근 방식이 미디어, 소셜 네트워크, 공공 자원, 심지어 가짜 계정 생성 및 이란 내 타겟 콘텐츠 유포를 기반으로 하며, 그 목표는 체제 지도자들에 대한 대중의 신뢰를 약화시키고 체제를 취약하게 보이게 하는 것이라고 덧붙인다.

이 신문은 해당 부대의 전직 관리를 인용하여 이러한 유형의 작전이 암살보다 비용이 덜 들고 장기적으로 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 강조하는데, 이는 "이란의 심리적, 미디어 안보"를 표적으로 삼기 때문이다.

이 보도에 따르면, 모사드는 이 분야에서 정보 수집에만 머물지 않고 이란 내 여론 분위기를 분석하고 사회적, 경제적 항의를 더 광범위하게 이용하여 체제에 대한 내부 압력을 증가시키는 것을 목표로 한다.

이스라엘 하욤이 쓰듯이, 해당 부대는 최근 몇 년 동안 "디지털 군대"와 "가짜 계정"을 포함한 고급 디지털 도구를 개발하여 이란 체제 관리들의 이미지를 손상시켰으며, 이 분야에서 해외 반체제 미디어 조직들과 진지하게 협력하여 테헤란의 지도부 이미지를 약화시키기 위한 메시지를 전파하고 있다.