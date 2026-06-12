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구테헤스의 이란과 미국에 대한 평화적 합의 도달 요청

12 6월 2026 - 19:17
News ID: 1826212
Source: ABNA
구테헤스의 이란과 미국에 대한 평화적 합의 도달 요청

유엔 사무총장은 미국과 이란에 평화적이고 포괄적이며 지속 가능한 합의를 달성하기 위한 노력을 배가할 것을 요청했다.

ABNA 통신이 로이터를 인용하여 보도한 바에 따르면, 안토니우 구테헤스는 중동에서의 긴장 지속적 고조에 대한 우려를 표명했다.

구테헤스는 미국과 이스라엘 체제의 이란에 대한 불법적이고 정당화될 수 없는 공격과 침략자들의 지속적인 휴전 위반을 언급하지 않은 채, 관련 당사자들에게 완전한 휴전 이행으로 돌아가고 어떠한 추가 상황 악화도 피할 것을 요청했다.

그는 이 상황이 지속될 경우 갈등이 완전히 재개될 수 있으며 지역과 세계, 특히 가장 취약한 국가들에게 예측 불가능한 결과를 초래할 수 있다고 덧붙였다.

구테헤스는 또한 국제법에 따라 해상 항행의 권리와 자유가 존중되어야 하며, 모든 당사자는 국제법상 의무를 준수하고 민간인을 보호하기 위해 가능한 모든 예방 조치를 취해야 한다고 강조했다.

유엔 대변인은 이 입장을 설명하면서 "사무총장은 나아갈 유일한 길은 진정한 대화와 협상임을 다시 한번 강조합니다. 저는 미국과 이란에 지역 및 국제 평화와 안보를 증진하는 평화적이고 포괄적이며 지속 가능한 합의를 달성하기 위한 노력을 강화할 것을 요청합니다"라고 말했다.

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