국제앰네스티: 이스라엘, 요르단강 서안에서 '인종 청소' 가속화

ABNA 통신이 팔레스타인의 시하브 통신을 인용하여 보도한 바에 따르면, 국제앰네스티는 이용 가능한 통계를 근거로 2023년 1월부터 2026년 4월까지 요르단강 서안의 팔레스타인 유목 및 목축 공동체 117개 집단이 완전히 또는 부분적으로 파괴되었으며 주민들이 집을 떠날 수밖에 없었다고 발표했다. 이 강제 이주로 인해 이 기간 동안 실향민이 된 팔레스타인인의 수는 약 5910명에 달했다.

국제앰네스티는 또한 같은 기간 동안 시온주의 체제 당국에 의해 요르단강 서안에 363개의 새로운 불법 정착촌 전초기지가 설립된 반면, 팔레스타인인 소유의 3407채의 주택 및 기반 시설이 파괴되었다고 강조했다.

이 인권 단체는 이러한 행위들을 요르단강 서안의 C 구역에서 점령을 강화하고 정착촌 활동을 확대하기 위한 이스라엘 체제의 '계획된 정책'의 일부라고 규정하고, 이 지역 팔레스타인 주민들의 주권과 안전에 대한 권리에 대한 '치명타'라고 묘사했다.

이 보고서는 국제 사회가 점령지에서 이스라엘 체제의 지속적인 인권 침해에 대해 여전히 침묵하고 있으며, 이 과정을 중단시키기 위한 단호한 국제적 조치가 취해지지 않고 있는 가운데 발표되었다.