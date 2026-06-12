이란-미국 양해각서 초안의 새로운 세부 내용 공개

ABNA 통신에 따르면, 이란과 미국 간의 14개 조항 양해각서 초안의 새로운 세부 내용이 이란 협상팀에 가까운 소식통에 의해 공개되었다. 이 초안의 세부 내용은 다음과 같다:
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레바논을 포함한 모든 전선에서의 즉각적이고 항구적인 전쟁 중단.
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이란 내정 불간섭 및 이란 이슬람 공화국의 주권 존중에 대한 미국의 약속.
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30일 이내의 완전한 해상 봉쇄 해제.
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이란 주변에서 미군 철수에 대한 미국의 약속.
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이란의 협의에 따른 30일 이내의 호르무즈 해협 재개통.
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석유, 석유화학 제품 및 그 파생물 판매 제재 중단 및 이란의 금융 자원에 대한 완전한 접근.
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미국 및 그 동맹국이 최소 3000억 달러 규모의 이란 재건 계획을 제출해야 할 필요성.
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핵 문제, 미국의 1차 및 2차 제재 전면 해제, 유엔 안보리 결의안 및 IAEA 이사회 결의안에 기반한 최종 합의 도달을 위한 60일간의 협상.
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핵무기를 생산하지 않겠다는 NPT에 따른 이란의 약속 재확인.
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협상 기간 동안 미국은 지역 내 자국 군대를 증강하지 않으며 새로운 제재를 부과하지 않을 것을 약속한다.
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최종 협상 60일 기간 동안 이란의 동결 자금 240억 달러를 해제한다. 이 금액의 절반은 협상 시작 전에 이란이 사용할 수 있어야 한다.
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합의 이행을 위한 감독 메커니즘 구성.
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최종 합의는 유엔 안전 보장 이사회 결의안에 의해 승인된다.
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최종 협상은 이란의 동결 자금 절반이 해제되고, 이란에 대한 석유 제재가 중단되며, 해상 봉쇄가 해제된 이후에 시작된다. 최종 합의는 농축 물질과 농축 활동의 처리, 제재 해제, 및 이란 경제 재건 프로그램에 대해서만 이루어진다. 이란의 미사일 프로그램 및 저항 세력 지원에 대한 논의는 최종적으로 의제에서 제외되었다.
외무부 대변인이 발표한 바와 같이, 이 전문은 여전히 이란 내 관련 기관의 검토와 최종 확정이 필요하다.
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