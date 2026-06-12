이란-미국 양해각서 초안의 새로운 세부 내용 공개

ABNA 통신에 따르면, 이란과 미국 간의 14개 조항 양해각서 초안의 새로운 세부 내용이 이란 협상팀에 가까운 소식통에 의해 공개되었다. 이 초안의 세부 내용은 다음과 같다:

레바논을 포함한 모든 전선에서의 즉각적이고 항구적인 전쟁 중단. 이란 내정 불간섭 및 이란 이슬람 공화국의 주권 존중에 대한 미국의 약속. 30일 이내의 완전한 해상 봉쇄 해제. 이란 주변에서 미군 철수에 대한 미국의 약속. 이란의 협의에 따른 30일 이내의 호르무즈 해협 재개통. 석유, 석유화학 제품 및 그 파생물 판매 제재 중단 및 이란의 금융 자원에 대한 완전한 접근. 미국 및 그 동맹국이 최소 3000억 달러 규모의 이란 재건 계획을 제출해야 할 필요성. 핵 문제, 미국의 1차 및 2차 제재 전면 해제, 유엔 안보리 결의안 및 IAEA 이사회 결의안에 기반한 최종 합의 도달을 위한 60일간의 협상. 핵무기를 생산하지 않겠다는 NPT에 따른 이란의 약속 재확인. 협상 기간 동안 미국은 지역 내 자국 군대를 증강하지 않으며 새로운 제재를 부과하지 않을 것을 약속한다. 최종 협상 60일 기간 동안 이란의 동결 자금 240억 달러를 해제한다. 이 금액의 절반은 협상 시작 전에 이란이 사용할 수 있어야 한다. 합의 이행을 위한 감독 메커니즘 구성. 최종 합의는 유엔 안전 보장 이사회 결의안에 의해 승인된다. 최종 협상은 이란의 동결 자금 절반이 해제되고, 이란에 대한 석유 제재가 중단되며, 해상 봉쇄가 해제된 이후에 시작된다. 최종 합의는 농축 물질과 농축 활동의 처리, 제재 해제, 및 이란 경제 재건 프로그램에 대해서만 이루어진다. 이란의 미사일 프로그램 및 저항 세력 지원에 대한 논의는 최종적으로 의제에서 제외되었다.

외무부 대변인이 발표한 바와 같이, 이 전문은 여전히 이란 내 관련 기관의 검토와 최종 확정이 필요하다.