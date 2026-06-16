ABNA 통신에 따르면, 벨라루스 대통령 알렉산더 루카셴코는 알아라비야 방송과의 인터뷰에서 시오니스트 체제가 더 조심해야 한다고 강조했습니다. 그들은 가자에서 민간인 학살로 인해 국제 사회 내에서 실질적으로 매우 나쁜 위상을 얻었습니다.

그는 "이 사건들은 많은 사람들로 하여금 역사에 대해 숙고하게 하고 어떤 홀로코스트가 발생했는지 결론에 도달하게 했습니다. 이스라엘인들이 항상 말해온 홀로코스트에 대해, 그들이 특히 여성과 어린이를 포함해 그렇게 많은 사람들을 살해했는데 어떻게 이야기할 수 있습니까? 그들은 모든 것을 지상에서 지워버렸고 인간의 뼈 위에 휴양지를 건설하려고 합니다. 이는 완전히 무의미합니다"라고 덧붙였습니다.

루카셴코는 어떤 전쟁이든 평시에는 예측하기 어려운 예상치 못한 결과를 초래할 수 있다고 말했습니다. 가자에서의 시오니스트 체제의 행동은 실제 홀로코스트입니다. 세계는 홀로코스트에 대해 이야기하면서 시오니스트들이 무고한 사람들을 살해하고 있다는 사실을 잊고 있었습니다.