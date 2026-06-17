블룸버그, 테헤란-워싱턴 간 가능한 양해각서 세부 내용 보도

아브나(Abna) 통신에 따르면, 블룸버그는 테헤란-워싱턴 간 양해각서 텍스트를 인용하며 다음과 같이 썼습니다: 이 문서에 따라 이란과 미국은 동맹국들과 함께 모든 전선에서 즉각적이고 최종적인 전쟁 종식을 선언할 것입니다.

보고서에는 양측이 적대적 행위와 위협을 자제하고, 최대 60일 이내(연장 가능)에 최종 합의를 위한 협상을 완료하기로 약속한다고 명시되어 있습니다.

블룸버그는 또한 미국이 양해각서 서명 직후 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제하고, 최종 합의일로부터 30일 이내에 자국 군대를 철수시키기로 약속할 것이라고 썼습니다.

이 보고서에 따르면, 이란 또한 30일 이내에 장애물 제거의 필요성을 고려하여 선박 운항을 재개하기로 약속합니다.

또한 워싱턴은 지역 파트너들과의 협력을 통해 이란의 재건과 경제 발전에 참여할 것이라고 밝혔습니다.

보고서는 미국이 합의된 일정에 따라 이란에 대한 제재를 해제하기로 약속했다고 덧붙였습니다.

이에 대해 이란은 핵무기 생산을 결코 추구하지 않을 것이라고 재차 강조했습니다.

블룸버그는 또한 테헤란과 워싱턴이 최종 합의 틀 내에서 농축 물질의 운명과 기타 핵 문제에 대해 협의할 것이며, 양측은 최종 합의에 도달할 때까지 현상 유지를 강조했다고 썼습니다.

블룸버그에 따르면, 이 양해각서의 다른 부분에는 이란이 현재의 핵 프로그램을 유지하며, 미국은 새로운 제재를 부과하거나 군대를 증강하지 않을 것이라고 명시되어 있습니다.

보고서에 따르면, 워싱턴은 또한 이란의 석유와 관련 은행 서비스를 제재에서 면제하고, 이란의 동결 자산과 재산을 해제하기로 약속합니다.

블룸버그는 합의의 여러 조항 이행에 대한 보증을 받은 후, 두 국가가 최종 합의에 관한 협상을 시작할 것이며, 궁극적으로 이 합의는 유엔 안전보장이사회의 구속력 있는 결정으로 비준될 것이라고 썼습니다.