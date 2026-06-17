아브나(Abna) 통신이 알-마야딘을 인용하여 보도한 바에 따르면, 시오니스트 정권의 군대는 이란과 미국 간 합의의 결과로 지역 내 긴장선에 휴전이 수립되었음에도 불구하고, 카프르 티브니트 지역에서 새로운 공격 물결을 시작했습니다.

이와 관련하여 시오니스트 정권의 전투기들은 나바티예 지역의 카프르 티브니트 교외를 공격했습니다.

알-마야딘의 레바논 남부 특파원은 또한 헤즈볼라 군대가 시오니스트 정권의 침략에 대응하여 카프르 티브니트 주변의 점령군 집결지에 로켓을 일제 사격했다고 보도했습니다. 이스라엘 군인들은 미국과 시오니스트 정권의 약속과 달리 이 지역에서 진격하려 했습니다.

한편, 레바논 소식통들은 부상자 이송 전용 시오니스트 정권 군용 헬리콥터 한 대가 몇 분 전 레바논 남부의 «칼라아트 시키프» 지역에 착륙했다고 보고했습니다.

이 사건은 시오니스트 정권의 군용 헬리콥터들이 해당 지역 상공을 비행하는 동안 발생했습니다. 현재까지 이 헬리콥터의 착륙 원인과 가능한 부상자 수에 대한 추가 세부 사항은 공개되지 않았습니다.

이스라엘 TV 채널 14는 레바논에 대한 공격 지속에 관한 시오니스트 정권의 목표를 언급하며, 이스라엘이 이란인들이 미국 대통령 도널드 트럼프로부터 얻어내는 데 성공한 합의를 무산시키기 위해 레바논에 대한 공격을 계속해야 한다고 인정했습니다.

동시에, 이스라엘 TV 채널 12는 레바논에 주둔 중인 이 정권 군대 병사들 사이에 혼란과 좌절감이 팽배해 있다고 보도했습니다.

이 채널은 해당 부대에 곧 레바논에서 철수 명령이 내려질 가능성이 있다고 덧붙였습니다.