아브나(Abna) 통신에 따르면, 포린 폴리시지는 기사에서 미국 대통령 도널드 트럼프가 자발적인 전쟁에 돌입했다고 썼습니다. 그 전쟁은 정치적·군사적 대참사로 끝났으며, 그 장기적 여파는 미국 내외에 계속 남을 것입니다.

이 보고서에서는 미국의 이란에 대한 전쟁이 베트남 전쟁보다 더 심각하고 무거운 전략적 패배라고 명시되어 있습니다. 왜냐하면 그것은 미국의 중요한 이익에 직접적인 타격을 주었고 이 국가의 글로벌 위상을 약화시켰기 때문입니다. 반면 베트남 전쟁은 냉전에서 미국이 성공을 거두는 것을 막지 못했습니다.

장기전에서 미국의 약점

이 보고서에 따르면, 이란에 대한 전쟁은 이전의 미국 군사적 패배와 외형적으로 다릅니다. 이란은 이 전쟁에서 베트남에서 발생했던 것과 같은 대규모 군사 동원이나 민중 항의를 목격하지 않았습니다. 미국 패배의 기준은 미국인의 사망자 수가 아니라 미국의 전략적 목표에 가해진 피해 규모입니다.

베트남 전쟁은 막대한 인명 피해에도 불구하고 세계에서 미국의 힘의 궤적을 바꾸지 못했지만, 이란에 대해서는 완전히 반대였습니다. 미국은 전쟁에 참전할 때보다 더 약화된 상태로 전쟁에서 나왔습니다. 미국의 군사적 성과는 장비의 우월성에도 불구하고 장기전 수행에 있어 미국의 힘의 한계를 드러냈습니다. 이란 민간인, 특히 미나브의 어린이들에 대한 표적 공격 또한 이 전쟁의 상징이 되었습니다.