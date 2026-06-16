ABNA 통신이 RT를 인용해 보도한 바에 따르면, 러시아 상원의원이자 연방평의회 헌법위원회 위원인 알렉세이 푸시코프는 대이란 전쟁이 미국 역사상 가장 무의미한 전쟁 중 하나가 될 것이라고 강조했습니다.

그는 "이란 전쟁은 미국 역사 전체를 통틀어 가장 무의미한 전쟁들 중에서 두드러진 위치를 차지할 것이라고 믿는다"고 덧붙였습니다.

푸시코프는 도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 전쟁을 자신을 위한 완전한 승리로 묘사할 것이라고 말했습니다.

그는 트럼프의 대이란 전쟁 주된 이유가 이란의 핵무기 획득을 저지하는 것이라고 분명히 했습니다. 그러나 테헤란은 11년 전 오바마 행정부와의 핵 합의 과정에서 그러한 약속을 했었지만, 트럼프는 그 합의에서 탈퇴했습니다.

푸시코프는 이란이 여전히 우라늄 비축량을 유지하고 있으며, 이 나라의 통치 체제에는 어떤 변화도 일어나지 않았다고 말했습니다. 이란의 미사일 역량은 파괴되지 않았고, 이 나라의 지역적 힘은 약화되지 않았습니다. 이는 네타냐후가 강력히 그것을 추구했음에도 불구하고 그렇습니다.