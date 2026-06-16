트럼프, 이란 핵 프로그램에 대한 자신의 주장 반복

ABNA 통신에 따르면, 미국 대통령 도널드 트럼프는 '트루스 소셜'에서의 발언에서 테헤란과 체결된 합의에 언급하며 다음과 같이 주장했습니다: 이란은 핵무기 획득을 위해 절대 나아가지 않기로 동의했습니다.

미국 대통령은 또한 이 합의에서의 금융 교환에 관한 제기된 주장들에 반응하며 다음과 같이 주장했습니다: 또한 미국이 이란에 3억 달러를 지불하고 있다는 이야기는 멍청한 민주당원들에 의해 퍼진 가짜 뉴스입니다.

이전에 일부 소식통들은 3,000억 달러의 금액에 대해 언급했으며, 트럼프가 말한 숫자는 잘못된 것으로 보입니다.

이와 관련하여 뉴욕 타임스는 5월 30일자 보도에서 미국과 이란 간의 가능한 합의 세부 사항을 입수했다고 주장했습니다.

뉴욕 타임스는 이 보도에서 다음과 같이 썼습니다: 협상에서 제기된 것으로 보이는 매우 흥미로운 점이며, 아마도 합의에 추가된 가장 놀랍고 가장 새로운 요소로 보이는 것은 이란을 위한 투자 펀드에 대한 언급입니다.

한 이란 관리와 한 외교관이 이 펀드의 금액을 3,000억 달러라고 밝혔지만, 이 합의의 중재에 관여한 다른 관리들은 이 금액을 확인하지 않았습니다.

이 신문은 이란 관리가 이 계획을 최종 합의 서명 시 이란에 약속될 재건 프로그램이라고 언급했다고 덧붙였습니다.