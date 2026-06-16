터키 정보기관장: 미국-이란 간 어려운 협상 예상

ABNA 통신이 터키 자만 신문을 인용해 보도한 바에 따르면, 터키 정보기관장 이브라힘 칼린은 이란과 미국 간에 서명된 양해각서에 대해 미국과 이란 간에 체결될 합의는 어려운 협상을 동반할 것이라고 밝혔습니다.

칼린은 터키가 워싱턴과 테헤란 간에 발표된 합의를 환영하지만, 이에 대한 신중한 접근의 필요성을 강조하며, 다음 단계에서는 근본적인 문제들에 대한 어려운 협상이 펼쳐질 것이라고 말했습니다.

칼린은 합의 도달 소식은 만족스럽게 받아들여졌지만, 문제가 아직 종결된 것은 아니라고 설명했습니다. 그는 향후 기간이 양측 간의 근본적이고 논쟁이 되는 문제들을 다룰 복잡한 협상으로 가득할 것이라고 말했습니다.

그는 파키스탄과 카타르를 포함해 협상 과정에서 역할을 한 국가들에 감사를 표하면서, 이 합의가 지역의 지속적인 평화 달성을 향한 중요한 발걸음이 될 수 있다고 언급했습니다. 그는 또한 다음 단계가 중동의 안정 강화와 지속적인 평화 확립에 기여하기를 희망한다고 밝혔습니다.

터키의 레제프 타이이프 에르도안 대통령도 어제 수개월 간의 긴장 끝에 미국과 이란 간의 합의 발표 이후 지역이 '안도의 한숨을 내쉬었다'고 말했습니다. 그는 이 '무의미한 전쟁'이 마침내 종식되었다고 강조했습니다.

터키 외무장관 하칸 피단도 이란의 압바스 아라크치 외무장관과의 전화 통화에서 합의를 무산시키려는 어떠한 도발에도 경계해야 할 필요성을 강조하며, 터키가 지역의 평화, 평온, 안정 강화에 대한 참여를 계속할 것이라고 밝혔습니다.