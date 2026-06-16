카아니 장군: 저항 전선, 가장 혹독한 조건에서도 적에 맞서다

ABNA 통신에 따르면, 에스마일 카아니 장군은 화요일 저녁 다음과 같이 말했습니다. 지역 내 저항 문제는 신의 은총으로 이슬람 혁명 초기부터 뿌리를 두고 있습니다. 호메이니 이맘(그에게 평화가 있기를)이 전 세계에 저항 세포를 형성하라는 명령을 내린 때부터입니다. 그 후, 우리 순교 이맘께서 확고하게 이 노선을 계승했고, 이 세포들은 점차 저항 운동으로 발전했습니다. 이 운동들은 서로 연결되어 '저항의 축'을 형성했으며, 이는 그때부터 지금까지 미국, 세계 제국주의, 시오니스트 체제를 심각하게 불안하게 만드는 문제입니다.

쿠드스 부대 사령관은 덧붙였습니다. 오늘날 미국은 잘 알고 있습니다 – 그리고 시오니스트 체제는 미국보다 더 잘 이해하고 있습니다 – 가장 혹독한 조건에서 그들에 맞서 싸우고 전장을 떠나지 않는 그 운동이 바로 '저항'이라는 것을. 이 시기는 그 진실을 스스로 증명하고 있습니다. '알아크사 홍수'부터 오늘날까지, 그들이 어떤 압력을 가했든, 전례 없는 압력, 가장 큰 파괴와 팔레스타인과 사랑하는 레바논에서 가장 끔찍한 범죄를 저질렀지만, 여러분은 저항 운동 중 단 하나의 집단도 전장을 떠난 것을 보지 못할 것입니다. 이 끈기는 적들을 크게 두렵게 했습니다.

카아니 장군은 계속했습니다. 그들은 저항에 대한 계획을 가지고 있었고 이 전쟁이 저항과 맞서 싸울 기회라고 생각했지만, 그들은 몰랐습니다. 우리 저항 형제들이 오래 전부터 위험을 느꼈을 때, 그들이 함께 모이면 우리의 부재 속에서도 모두가 확신하며 이렇게 말했다는 것을: "미국과의 전투에서 우리가 선봉에 서야 하며 이슬람 공화국이 어려움에 빠지게 해서는 안 된다." 이는 아무도 그들에게 한 마디도 요구하지 않았음에도 그들 스스로의 결정이었습니다.

그는 저항 전선의 구성 요소들을 강제 전쟁에서 투쟁의 선봉으로 지목하며 말했습니다. 공정하게 말해, 저항의 축 전체가 최근 전쟁에서 강력하게 빛났습니다.