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포린 폴리시: 이란 전쟁에서 사용된 탄약은 발표된 통계보다 많다

27 6월 2026 - 10:20
News ID: 1831996
Source: ABNA
포린 폴리시: 이란 전쟁에서 사용된 탄약은 발표된 통계보다 많다

포린 폴리시지는 이란에 대한 전쟁 선동으로 인한 미국의 무기 비축량 감소 문제를 다루었습니다.

아브나 통신사에 따르면, 포린 폴리시지는 미국이 이란과의 전쟁에서 사용한 무기 비축량에 관한 보고서에서 지난달 상원 청문회에서 브래드 쿠퍼 미 중부사령부(센트컴) 사령관을 인용해 미군이 전쟁 중 14,000발의 공격용 탄약을 사용했다고 보도했습니다.

포린 폴리지는 덧붙였습니다: 미국 전략국제문제연구소(CSIS)의 최근 보고서는 탄약 감소의 실제 규모가 더 클 수 있다고 추정하는데, 이는 패트리어트 미사일과 THAAD 시스템과 같은 방공 시스템에 사용된 탄약도 고려해야 하기 때문입니다.

이 보고서에는 다음과 같이 명시되어 있습니다: 미국 정부는 자동차 공장을 활용하여 생산 능력을 확대하려고 합니다. 이 보고서에 따르면, 트럼프는 지난 월요일 포드와 제너럴 모터스 같은 기업들이 자사 공장 일부를 무기 생산에 할당할 것이라고 발표했습니다.

앞서 뉴욕 타임즈도 트럼프 행정부가 이 전쟁에서 소모된 탄약을 보충하는 과정에서 다양한 어려움에 직면하고 있다고 보도한 바 있습니다.

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