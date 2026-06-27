아브나 통신사에 따르면, 포린 폴리시지는 미국이 이란과의 전쟁에서 사용한 무기 비축량에 관한 보고서에서 지난달 상원 청문회에서 브래드 쿠퍼 미 중부사령부(센트컴) 사령관을 인용해 미군이 전쟁 중 14,000발의 공격용 탄약을 사용했다고 보도했습니다.

포린 폴리지는 덧붙였습니다: 미국 전략국제문제연구소(CSIS)의 최근 보고서는 탄약 감소의 실제 규모가 더 클 수 있다고 추정하는데, 이는 패트리어트 미사일과 THAAD 시스템과 같은 방공 시스템에 사용된 탄약도 고려해야 하기 때문입니다.

이 보고서에는 다음과 같이 명시되어 있습니다: 미국 정부는 자동차 공장을 활용하여 생산 능력을 확대하려고 합니다. 이 보고서에 따르면, 트럼프는 지난 월요일 포드와 제너럴 모터스 같은 기업들이 자사 공장 일부를 무기 생산에 할당할 것이라고 발표했습니다.

앞서 뉴욕 타임즈도 트럼프 행정부가 이 전쟁에서 소모된 탄약을 보충하는 과정에서 다양한 어려움에 직면하고 있다고 보도한 바 있습니다.