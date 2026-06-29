ABNA 통신에 따르면, 나와프 알-무사위 전 레바논 국회의원이자 헤즈볼라 고위 관계자는 조셉 아운 레바논 대통령이 레바논 내전을 원하는 인물이며, 루돌프 헤이칼 육군 사령관에게 사임 압력을 가하고 있으나 육군 사령관은 이를 거부하고 있다고 분명히 밝혔습니다.

알-무사위는 레바논 국민들에게 워싱턴에서 레바논 정부 대표들과 시오니스트 정권 사이에 서명된 틀 합의는 무가치하며 걱정할 필요가 없다고 안심시켰습니다.

한편, 이스라엘 텔레비전 채널 12는 정보통을 인용하여 레바논 정부가 워싱턴에 동 정권과의 틀 합의의 "안보 부속서"를 공개하지 말 것을 공식 요청했다고 보도했습니다. 분석가들은 이 비공개 요청이 이러한 부속서들의 수치스러운 성격을 증명하는 것이며, 이는 아마도 레바논의 국가 주권에 반하고 점령자들에 의해 부과된 안보 조건의 수용을 포함하는 조항들을 담고 있을 가능성이 높다고 생각합니다.

이 합의 서명 발표와 동시에 레바논 수도 베이루트에서는 이 합의에 반대하는 시위가 발생했으며, 시위자들은 이를 수치스러운 것이며 레바논의 주권과 영토 보전에 대한 배신이라고 간주했습니다.