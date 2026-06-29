시리아, 시오니스트 정권의 침략 규탄

ABNA 통신에 따르면, 시리아 외무부는 성명에서 시오니스트 정권의 쿠네이트라 주와 다라아 주에 대한 최근 공격을 강력히 규탄하고, 이를 국가 주권과 영토 보전에 대한 명백한 위반이라고 밝혔습니다.

성명에서는 시리아 영토에 대한 포격과 이스라엘 군인들의 침입이 민간인들 사이에 공포와 두려움을 조성하는 것 외에도 국제법, 유엔 헌장, 그리고 1974년 군사 분리 협정에 위배된다고 명시되어 있습니다.

시리아 외무부는 강조했습니다: 이러한 침략의 지속은 지역의 안보와 안정을 위협하고 접경 지역 주민들의 고통을 가중시킵니다.

다마스쿠스는 또한 유엔과 국제 사회에 책임을 다하여 시오니스트 정권의 반복적 침략을 중단시키고 군사 분리 협정의 완전한 이행을 보장하기 위한 조치를 취할 것을 요청했습니다.

보도에 따르면, 일요일 시오니스트 정권의 군대는 다라아 서부 외곽의 아비딘 마을에 진입하여 헬리콥터와 포병으로 이 지역을 공격했으며, 이로 인해 주택에 피해가 발생하고 여러 주민들이 집을 떠날 수밖에 없었습니다.