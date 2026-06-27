메흐르 통신사에 따르면, 뉴욕 타임즈는 이란과의 전쟁으로 인해 미국의 무기 비축량이 우려할 만한 수준으로 감소했다고 보도했습니다; 이는 미국 육군성과 의회 관계자들에 의해 확인된 사항입니다.

이 보고서에 따르면, 현재까지 중국과의 잠재적 충돌을 위해 특별히 설계된 장거리 스텔스 순항미사일 1,100발이 사용되었습니다. 또한 1,000발 이상의 토마호크 순항미사일이 발사되었는데, 이는 미군이 연간 구매하는 양의 약 10배에 해당합니다.

또한 이 전쟁에서 1,200발 이상의 패트리엇 요격미사일이 사용되었으며, 각 미사일의 비용은 400만 달러가 넘습니다.

또한 1,000발 이상의 지대지 미사일 PRISM과 ATACMS가 발사되었습니다.

이 보고서에는 다음과 같이 명시되어 있습니다: 트럼프 행정부가 무기 생산 속도 향상에 노력하고 있음에도 불구하고, 소모된 탄약을 대체하려는 노력은 재정적·생산적 과제에 직면해 있습니다.

최근 백악관 회의에서 트럼프와 국방부 고위 관료들은 이 문제를 해결하기 위해 두 가지 접근 방식을 추구해 왔습니다: 방산업체들이 소모된 탄약 생산을 가속화하도록 장려하고, 전쟁 비용 충당을 위한 추가 예산 승인을 의원들에게 압력을 가하는 것입니다.

그러나 전쟁 비용 충당을 위한 트럼프의 700억 달러 할당 요청은 의회의 강력한 반대에 직면할 것으로 예상됩니다. 언급된 방산업체들은 지난 수요일 백악관 회의에서 생산라인 확장 자금 조달을 위해 추가 자금이 필요하다고 대통령에게 알렸습니다. 미국 관리들에 따르면, 탄약 생산 증가 계획에 대한 반복적 발표는 아직 실제 생산 능력 확장으로 이어지지 않았습니다.

뉴욕 타임즈는 이러한 무기 비축량과 탄약 부족으로 인해 국방부가 미래 전쟁, 특히 중국과 같은 초강대국과의 전쟁을 수행하는 능력이 직접적으로 제한된다고 덧붙였습니다. 이 문제 해결에는 수년이 걸릴 수 있기 때문입니다.