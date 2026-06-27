아브나 통신사에 따르면, 레바논 의회 "저항에 대한 충성" 교섭단체 의원 하산 파들랄라는 워싱턴에서 레바논 정부와 시오니스트 정권 간 프레임워크 합의 서명에 관한 성명을 발표했습니다.

이 성명에는 다음과 같이 명시되어 있습니다: 우리는 시오니스트 정권과의 협상의 정치적·안보적 경로에 대해 강력히 경고합니다. 이는 레바논의 주권을 약화시키고 위험한 내부 분열을 초래하기 때문입니다.

하산 파들랄라는 강조했습니다: 우리는 레바논 정부가 시오니스트 정권과의 직접 협상과 자국민에 대해 취한 모든 결정을 철회할 것을 요구합니다. 왜냐하면 현재 추진하고 있는 것은 무상 양보와 지속적 후퇴의 과정으로, 이는 국가의 파괴로 이어질 것이며 오직 적의 이익만을 위한 것이기 때문입니다.

그는 분명히 밝혔습니다: 한 텔레비전 방송국이 제기하고 일부 알려진 관계자들이 암시하고 유포한, 레바논의 협상 입장이 하산 파들랄라, 소장 "하산 샤키르", 준장 "안드레 라할" 간의 회담에서 조정되었다는 주장은 완전히 그리고 근본적으로 잘못된 것이며 현실과 전혀 관련이 없습니다. 이 주장은 레바논 지도부의 관련 책임자들에게 전달된 내용과 완전히 모순됩니다; 이는 이스라엘 적과의 직접 협상을 반대하는 헤즈볼라의 입장을 강조하는 사안입니다.

이 레바논 국회의원은 지적했습니다: 네타냐후는 사실 자기 자신과 협상하고 있었습니다. 현재 레바논 정부는 법적 정당성을 갖추지 못했으며 지시를 강요할 필요한 수단도 없습니다. 이 정부는 미국의 지원을 받아 내전에 돌입하지 않는 한 워싱턴에서 적과 서명한 합의를 이행할 수 없을 것입니다. 정부는 이스라엘 적에게 실질적으로 아무런 효과도 없는 선물을 바쳤습니다.