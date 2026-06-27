레바논 자파리파 무프티: 베이루트 정부와 이스라엘 간 합의는 최악의 국가적 재앙

아브나 통신사에 따르면, 레바논 자파리파 무프티 "아흐마드 카발란"은 성명에서 미국의 중재로 레바논 정부와 테러리스트 "이스라엘" 간에 체결된 합의가 레바논 역사상 "최악의 국가적 재앙"이며 어떤 정당성도 갖지 못한다고 경고했습니다.

그는 현재 레바논 정부는 레바논 국민이 아니라 자신만을 대표한다고 덧붙였습니다.

카발란은 계속해서 말했습니다: 이 문제의 위험성은 이 합의 틀이 실질적으로 테러리스트 이스라엘 군대에게 레바논 군대의 행동과 레바논 점령지에 대한 일종의 후견권을 부여하고, 이스라엘이 점령한 지역에 대한 주권을 암묵적으로 인정한다는 것입니다.

그는 또한 레바논 정부와 이스라엘 정권 간의 워싱턴 협상 배후에서 진행되고 있는 것을 "재앙 위의 재앙"이라고 부르며, 현실에서 그 이행을 결코 받아들이지 않을 것이라고 강조했습니다.

레바논 자파리파 무프티는 이어서 "레바논 군대의 국가 방어를 방해하는 자들은 사실 이 국가적 재앙을 통해 군대를 희생시키려는 것"이라고 말하면서, 현재 지도부는 레바논을 블랙박스(불확실성과 비밀) 속으로 몰아넣고 국가 주권의 열쇠를 워싱턴과 텔아비브에 넘겨주었다고 덧붙였습니다.

카발란은 결론적으로 이 수치스러운 거래의 대가와 상관없이 이 계획은 결코 실현되지 않을 것이라고 말했습니다.