레바논 대표: 이스라엘은 레바논에서 내전을 촉발시키려 한다

아브나 통신사에 따르면, 레바논 의회의 헤즈볼라 계열 대표 아민 샤리는 강조했습니다: 시오니스트 정권과의 직접 협상에 반대하는 이 당의 입장은 확고합니다.

그는 덧붙였습니다: 이스라엘은 군사적 충돌을 통해 얻지 못한 것을 레바논 국민들 간의 전쟁을 촉발시킴으로써 얻으려고 합니다. 텔아비브는 레바논으로부터 더 많은 양보를 얻고자 합니다.

샤리는 말했습니다: 헤즈볼라가 리타니 강 이남에 레바논 군대를 배치하는 것에 동의하는 것은 시오니스트 정권이 해당 지역에서 완전히 철수하는 것을 조건으로 합니다.

앞서 레바논의 자파리파 무프티 아흐마드 카발란도 성명에서 미국의 중재로 자국 정부와 시오니스트 정권 간에 체결된 합의가 레바논 역사상 "최악의 국가적 재앙"이며 어떤 정당성도 갖지 못한다고 경고했습니다.

그는 현재 레바논 정부는 레바논 국민이 아니라 자신만을 대표한다고 덧붙였습니다.

카발란은 계속해서 말했습니다: 이 문제의 위험성은 이 합의 틀이 실질적으로 시오니스트 군대에게 레바논 군대의 행동과 점령지에 대한 일종의 후견권을 부여하고, 텔아비브가 점령한 지역에 대한 주권을 암묵적으로 인정한다는 것입니다.