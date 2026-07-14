브라질: 미국의 이란 공격에 반대; 트럼프는 해적이다

통신사 아브나가 알-마야딘 TV를 인용하여 보도한 바에 따르면, 브라질 대통령 루이스 이나시우 룰라 다 실바는 브라질이 미국의 이란 공격에 반대한다고 선언했다.

그는 «우리는 미국의 이란 공격을 받아들일 수 없으며, 전쟁 비용이 기초 식료품 가격에 직접적으로 영향을 미칠 것이라고 경고한다»고 강조했다.

브라질 대통령은 또한 미국 대통령 도널드 트럼프의 정책을 비판하며 «트럼프는 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 20%의 관세를 부과함으로써 해적질을 하고 있다»고 말했다.

이 발언은 미국 대통령이 소셜 네트워크 트루스 소셜에 게시한 메시지에서 «호르무즈 해협은 이란의 유무와 관계없이 계속 열려 있을 것이다! 미국은 호르무즈 해협의 수호자로 알려질 것이다. 그러나 공평하게, 이 임무를 수행하고 세계에서 가장 긴장된 이 지역의 안보를 확보하기 위한 모든 비용은 보상되어야 한다. 이 때문에 통과하는 모든 화물 가치의 20%가 이 임무의 비용으로 부과될 것이다.»라고 주장한 데 따른 것이다.