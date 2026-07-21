페제시키안: 어떤 세력도 이란 민족을 막을 수 없을 것이다

ABNA 통신에 따르면, 마수드 페제시키안 대통령이 참석한 가운데 이슬람샤르 시 차하르당게 지역에서 지역사회 및 모스크 중심 거버넌스 계획의 실행 진행 상황을 검토하는 회의가 개최되었다.

페제시키안 대통령은 거버넌스 성공을 위해 넓은 시야와 깊은 사고가 필요하다고 강조하며 "관리자와 사회 활동가들의 시야가 넓을수록 더 많은 사회 계층의 참여를 이끌어낼 수 있지만, 시야가 제한적이고 단기적이라면 큰 목표 달성은 불가능할 것"이라고 말했다.

대통령은 국가의 특수한 상황을 언급하며 "오늘날 적들은 모든 힘을 다해 이란 민족의 진보 행진을 막으려 하고 있지만, 국민적 의지가 형성된다면 어떤 세력도 이 민족을 막을 수 없을 것"이라고 덧붙였다.

페제시키안은 "우리 모두는 국가를 존엄성, 권력, 자부심을 가지고 현재 상황에서 이끌어내야 하며, 이란이 세계적 진보의 길에서 뒤처지는 것을 절대 용납하지 말아야 한다. 이러한 우려가 공동의 신념이 된다면, 이를 실현하기 위한 방안도 자연스럽게 마련될 것"이라고 분명히 했다.

대통령은 차하르당게에서 시행된 계획의 강점으로 구조 설계, 업무 분담, 계획 수립, 활동의 체계화에 대한 관심을 꼽았으며, "물론 일부 조치는 여전히 외부 역량에 의존하고 있지만, 많은 문제는 해당 지역 자체의 역량과 주민들의 잠재력에 의존하여 해결할 수 있다"고 덧붙였다.